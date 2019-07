Første nederlag i et år

Ejby IF68 tabte for første gang i et år i kampen om at blive årets bedste Serie 3 hold. Foto: Vagn Bech

SPORT. Ejby IF68 mødte overmagten i Serie 3 pokalfinalen i form af et forstærket Hillerød hold

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge vandt Ejby IF68 Serie 3 og rykker derefter op i Serie 2. Som afslutning på sæsonen spiller alle Serie 3 vinderne på DBU Sjælland en pokalturnering for at finde årets bedste Serie 3 hold. Her var Ejby IF68 kommet i finalen, der blev spillet på hjemmebane i Ejby.

Her mødte de Hillerød Fodbold, der udover Serie 3 holdet har et hold i 2. division. I kampen mod Ejby IF68 havde de lånt et par 2. divisionsspillere, hvilket viste sig at være en for stor mundfuld.

I første halvleg var Ejby IF68 ganske godt med og holdene gik til pause med en føring til Hillerød på 3 – 1.

I anden halvleg rakte kræfterne desværre ikke og resultatet blev fortjent en sejr til Hillerød på 7 – 1 .

– Dette nederlag skal ikke ødelægge en helt igennem fremragende sæson. Vi har slået alle Serie 3 hold vi har mødt og kun tabt til et forstærket Hillerød hold. Nu tager vi lige en lille puster og vender kraftigt tilbage i Serie 2 den 17. august kl. 13, når vi møder Bytoften på hjemmebane i Ejby. God sommer til alle og mange tak for den helt utrolige opbakning til vores 1. hold, siger klubben formand, Per Colding.