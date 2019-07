Forkorter skoledage efter forældreprotester

Flere forældre var mødt op for at demonstrere, men endte med at juble. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. I Vallensbæk Kommune havde det konservative flertal i første omgang besluttet ikke at forkorte skoledagen. På mødet onsdag aften havde de dog skiftet holdning og der er nu enighed om kortere skoledage i indskolingen

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er ikke så tit, der er jubel fra tilskuerpladserne til kommunalbestyrelsesmøderne i Vallensbæk Kommune. Det var der dog onsdag aften, hvor en mindre gruppe forældre og deres børn var mødt op for at markere deres utilfredshed med, at Vallensbæk Kommune ikke ville forkorte skoledagene i indskolingen. Men da Det Konservative Folkeparti på mødet overraskede og kom med et forslag om at forkorte skoledagen, blev mundvigene vendt op på forældrene, der jublede, da det blev enstemmigt vedtaget.

Et teknisk spørgsmål

Kort før Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg og dermed opløste Folketinget, blev der vedtaget en lov, der nedsætter antallet af undervisningstimer i indskolingen. Den bliver nedsat fra 1.200 på et år til 1.110 på et år – svarende til to timer og et kvarters kortere undervisning hver uge. Men da Folketinget var opløst, var der ikke nogen til at forhandle den praktiske gennemførsel med kommuner. Især den økonomiske kompensation til kommunerne er endnu ikke på plads. Det fik i første omgang Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk til at holde fast i den gamle ordning.

Det har flere forældre i Vallensbæk kritiseret. Derfor har Socialdemokratiet kæmpet for at få forkortet skoledagen.

– De Konservative gik til folketingsvalg på kortere skoledage, og de fik som bekendt et fint valg. Det er derfor noget overraskende, at de konservative i Vallensbæk ikke stemte for forslaget om kortere skoledag, sagde Søren Wiborg (S).

Hele spørgsmålet om kompensation kunne blive noget teknisk, erkendte Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Den her debat kan hurtigt blive enormt teknisk. Det kan komme til at handle om, om vi får kompensation eller ej. Kan vi bruge penge, som er sparet, til at øge SFO-tiden? I stedet for den tekniske debat, så synes jeg, vi skal bide til bolle og starte med kortere skoledage fra det kommende skoleår. Er der noget, der skal finansieres, så må vi gøre det, indtil der kommer en afklaring, sagde han.

Pengene bliver i skolen

Borgmester Henrik Rasmussen mente, det er vigtigt at have de tekniske ting på plads.

– Det er ikke helt ligegyldigt, om man flytter penge fra skole til SFO. SFO er noget, man frivilligt melder sig ind i. Det er det ikke med en skole, derfor kan man ikke bare flytte penge fra det ene til det andet. Det kan godt være, det kan lade sig gøre, men det skaber ikke bedre kvalitet i undervisningen. Vi konservative har diskuteret, hvordan vi kan gøre det. Vi har stor tillid til at den nye regering lever op til alle de mål, de har sat sig. På dette område står der i loven, at pengene skal blive på skoleområdet. Vi er derfor med på, at forkorte skoledagen i indskolingen, men hver en krone skal blive i skole-regi. Man må ikke konvertere penge fra skolen til SFO. Vi vil gerne have, at det bliver diskuteret på distrikterne, hvad det er for en øget kvalitet, man får i skolen, sagde han.

Glade forældre

De konservatives forslag bakkede de to andre partier op om, og det udløste jubel på tilskuerpladserne. Beslutningen kom som noget af en overraskelse for Jonas Rasmussen, der er en af de forældre, der har kæmpet hårdt for at få kortere skoledage.

– Vi er blevet afvist hele vejen igennem. Vi har fået at vide, vores argumenter var forkerte, at det var usandt. Vi fik det at vide så sent som i går. Så er det jo interessant, at man på 24 timer skifter holdning, siger han.

Han er rigtig glad for den løsning, der blev valgt.

– Det er interessant, at de ender med at vælge en dyrere løsning. Vi har kæmpet med økonomispørgsmålet hele vejen igennem, men nu vedtager de en dyrere løsning, fordi de insisterer på ikke at bruge penge fra skolen på at åbne SFO’en, men lader pengene blive i skolen og samtidig åbner SFO’en. Vi har fået en bedre løsning for skolerne, så kan man som forældre bare klappe i hænderne, siger han.