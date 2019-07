Forsinkelse rammer friluftsbad

Vestbad før renoveringen. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Renoveringen af friluftsbadet ved Vestbad er forsinket, og det er endnu uvist, om friluftsbadet når at åbne denne sommer

Af Robert Hendel

Badegæster i friluftsbadet ved Vestbad må væbne sig med tålmodighed.

Renoveringen af friluftsbadet er forsinket, idet entreprenøren ikke er blevet færdig til tiden, og det ærgrer Lene Due, som er formand for Vestbads bestyrelse.

– Vi havde håbet, at vi kunne slå dørene op til det fantastiske friluftsbad i juli måned, siger Lene Due.

Sammen med Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S)tog hun for et år siden det første spadestik til en omfattende renovering, der skulle føre Vestbads historiske friluftsbad tilbage til sin oprindelige stand, som det så ud ved indvielsen i 1958. Det er den renovering, der nu er blevet forsinket, og det er derfor ikke sikkert, at det når at åbne denne sommer.

– Vi gør, hvad vi kan for at lægge pres på entreprenøren, så de bliver færdige så hurtigt som muligt, siger Lene Due.

Friluftsbadet, der er tegnet af C. Th. Sørensen, blev fredet i forbindelse med restaureringen.