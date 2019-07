Generationer sang på tværs

KOL-koret og børn på Pilehaveskolen har sunget sammen.

VALLENSBÆK. Pilehaveskolen i Vallensbæk havde besøg af KOL-koret, der er for sanginteresserede med nedsat lungefunktion

Af Jesper Ernst Henriksen

Opvarmningsøvelser, skuldersang, Danmarks-kanon, sommersolsang, afrikansk solsang og Sigurd Barretts sang om eventyret ”Kejserens nye klæder”. Så mange forskellige sange blev der sunget i fællesskab, da de tre 3. klasser på Pilehaveskolen mandag havde besøg af KOL-koret, der er for Vallensbæk-borgere med nedsat lungefunktion.

3. klasserne har gennem skoleåret sunget hver uge sammen med Vallensbæk Musikskoles korunderviser Julie Smed Jensen som en del af den såkaldte understøttende undervisning, hvor musikskolen og folkeskoler samarbejder i åben skole-rammen.

Og denne mandag oplevede børnene at synge nogle af de mange sange, de har lært i timerne, sammen med KOL-koret, der også ledes af Julie.

Hurtigt forpustet

3. klasserne fik også lejlighed til at spørge KOL-korsangerne om, hvordan det er at leve med KOL-sygdommen. Og her blev det tydeligt, at noget af det, som eleverne finder helt naturligt, som for eksempel at gå ned ad gangen på skolen, er meget sværere, når man har KOL-sygdommen. Man bliver hurtigere forpustet og må derfor standse nogle gange og holde pause.

Der blev lyttet opmærksomt, da nogle af de voksne sangere sagde til eleverne:

– Lad være med at begynde at ryge.

For de ved, at rygning kan være årsag til udviklingen af KOL-sygdommen.

Sangglæde

3. klasserne spurgte også ind til alderen på KOL-korsangerne og hvor længe de har haft sygdommen. Samt hvad man gør, når man kan mærke, at man ikke kan få luft.

KOL-korsangerne var imponeret over 3. klassernes sangglæde og lyden og energien i deres sang.

Ligesom de også lagde mærke til, at alle elever var enormt høflige, nysgerrige og engagerede.

Det var et inspirerende sangmøde for alle – både børn og voksne.