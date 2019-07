God sæson for gymnaster

Gymnasterne fra TGAV har haft en rigtig god sæson. Foto: Carsten Stenvang

SPORT. Smilet er stort blandt trænere og instruktører i TeamGym Albertslund Vallensbæk (TGAV). Det har nemlig været en helt forrygende sæson for alle holdene, når det kommer til at høste medaljer

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af de sidste par måneder, har holdene på skift været afsted til konkurrencer rundt omkring i Danmark. Her har holdene stillet op i TeamGym disciplinerne spring på trampet, spring på bane og rytmeserie på gulv, og de mange timers træning i løbet af året viste sig i den grad at have båret frugt.

Microholdet lagde ud med at vinde sølv i 1. division i talentrækken, og dernæst var det mini 3 holdet, som vandt bronze i 1. division minitalentkonkurrencen. Dermed er de altså nu henholdsvis det andet og tredje bedste micro- og minitalenthold i Danmark.

Minihold 1 og 2 har også været afsted. De stillede op i mesterrækken, og her var resultaterne også overvældende. Mini 2 endte med at vinde sølv i 7. division og mini 1 kom hjem med en flot guldmedalje i 2. division.

Sæsonens sidste konkurrence var juniorkonkurrencen, som blev afholdt i Randers. Her var spændingen ekstra stor. Junior 1 pigerne havde nemlig fået kvalificeret sig til at skulle konkurrere i 1. division, og for at toppe nervøsiteten, blev konkurrencen oven i købet livestreamet med kommentatorer på.

Resten af TGAV og andre interesserede fulgte derfor med i spænding online. Det gik heldigvis rigtig godt for både junior 1 og 2, som kom hjem med en flot 5. plads i 3. division og en tilfredsstillende 8. plads i 1. division.

De nye er også gode

Teamgym Albertslund Vallensbæk er et samarbejde mellem gymnastikforeningerne AIF og VG.

Udover konkurrenceafdelingen har de i denne sæson også haft to aspiranthold, som er steppet før konkurrencehold.

Her er der fokus på grundteknik, både i spring og rytme og målet er at forberede gymnasterne til at starte på et konkurrencehold.

Nogle af aspirantgym­nasterne har i denne sæson dog alligevel valgt at kaste sig ud i en konkurrence. Også her gik det forrygende.

Aspirant mini vandt nemlig guld i 5. division minitalent, og så endda med konkurrencens højeste udførselskarakter. Aspirant micro vandt sølv i 1. division til aspirantkonkurrencen og er dermed nu det andet bedste microaspiranthold, og oven i hatten kunne de gå derfra med den bedste rytme karakter af alle aspiranthold.

Sæsonen er ved at være slut nu i TGAV, men de engagerede instruktører og springglade børn har svært ved at holde pause. Derfor afholder de ”Åbne træninger” hver onsdag i hele juli måned i Vallensbæk Idrætscenter, hvor alle, der har lyst, kan komme og springe med. Her kan man også prøve af, hvis man overvejer at starte til TeamGym. Instruktørerne står klar til at hjælpe og vejlede i, hvilket hold børnene passer ind på.