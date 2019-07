Gør madlavning sjovt

Fars køkkenskole i Vallensbæk bringer fædre og børn sammen om sund madlavning.

VALLENSBÆK. På Fars køkkenskole i Vallensbæk bliver fædre og børn undervist i madlavning. Nye retter, samarbejde og socialt samvær er noget af det, der står på menuen

Af Jesper Ernst Henriksen

– Hvad er det, vi kalder sådan en her?, spørger Sune Hybel Olsen.

Han er projektudvikler i Vallensbæk Kommune, og løfter en rød peberfrugt i vejret og kigger rundt på de mange børn i skolekøkkenet på Pilehaveskolen. Flere fingre ryger i vejret.

– Det er en peberfrugt. Men den smager ikke af peber, svarer et af børnene.

Det er anden undervisningsgang for ’Citron-holdet’ på Fars køkkenskole. Sune Hybel Olsen, der underviser i køkkenskolen, er ved at gennemgå dagens ingredienser.

Fædre, bedstefædre og børn står samlet rundt om et bord med rød- og hvidternet dug, hvor nudler, kartofler, spinat og andre lækre sager ligger klar. I dag er der veggie-wok og rösti på menuen.

Social i skolekøkkenet

Fars køkkenskole er et madlavningskursus for fædre og børn i 2.-4. klasse. Meningen med projektet er at få børn og fædre i gang med gryder og pander og lære dem at samarbejde om at lave sunde retter.

På dagen bliver deltagerne delt op i hold, og i dag består grønt hold af Rasmus Klargård, der har sin niårige søn Sylvester med, og René Egebjerg, der har sin otteårige søn Julius med.

For begge fædre er det især det sociale aspekt i at lave mad sammen med børnene, der giver dem glæde ved at deltage i køkkenskolen.

– Jeg synes, det er en super måde at møde nogen fra skolen på. Og så er det selvfølgelig en måde at få ham med i køkkenet på. Det er ikke lige så spændende derhjemme som det er her. Her er der kammerater og en rigtig kok, forklarer René og tilføjer, at køkkenskolen giver dem noget erfaring i at lave mad sammen – og så er det bare sjovt. Det betyder også, at retterne bliver taget med hjem.

For Rasmus er Fars køkkenskole en mulighed for at lave noget bare ham og Sylvester, hvilket kan være svært at finde tid til i en travl hverdag. Og så nyder de begge to at prøve nye retter:

– Jeg synes nogle gange, vi kommer til at spise de samme ting derhjemme, men her får vi prøvet at lave noget nyt sammen. Og så er det hyggeligt.

Det er Sylvester enig i:

– Det er rigtig sjovt, fordi vi får lov til at lave en masse forskelligt mad. Sidst lavede vi kyllingefrikadeller. Når vi spiser frikadeller derhjemme, er det bare almindelige.

På Fars køkkenskole bliver opgaverne fint fordelt, sådan at der er ”far-opgaver” og ”børne-opgaver”. I dag styrer far den varme pande, mens Sylvester og Julius skræller kartofler og hakker nødder. Og samarbejdet er vigtigt:

– Børnene skal også lave lidt. Det er vigtigt, at man samarbejder om maden, så det ikke kun er en, der laver det. Så lærer jeg også om mad, at gå rigtigt med tingene og at rydde op, fortæller Julius.