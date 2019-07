Haashir modbeviste fordomme med snit på 11,8

Haashir Bin Saeed fik et snit på 11,8 fra Pilehaveskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Haashir Bin Saeed ville gerne vise, at ikke alle børn med anden etisk baggrund end dansk er på samme måde. Det gjorde han med et snit på 11,8, da han blev færdig på Pilehaveskolen i år

Af Jesper Ernst Henriksen

Da Haashir Bin Saeed fik sit eksamensbevis fra Pilehaveskolen stod der et snit på 11,7 på. Det var han dog ikke helt tilfreds med.

– De har regnet forkert, det er 11,8, siger han.

Til Folkeskolens afgangsprøver endte han med ni 12-taller og et enkelt 10-tal, hvilket ganske rigtigt giver 11,8 i snit.

For ham har det været en god oplevelse at gå på Pilehaveskolen.

– Det er vigtigt, at du trives godt, har gode venner og lærere, der bakker op, og det var der. Det gav mig også lyst til at lære mere, siger han.

Samme oplevelse har hans far, Zayyad Bin Saeed.

– De to lærere, som Haashir har haft fast, var rigtig glade for klassen. Det var et rigtig godt klassemiljø med godt kammeratskab. De er generelt dygtige i den klasse. Så det handler nok også om, at der også er andre kloge hoveder i klassen, så de smitter lidt af på hinanden. Så er der lidt konkurrence, siger han.

Slukkede selv computer

For Haashir er vejen til de gode karaktere gået via hårdt arbejde.

– Jeg har altid lyttet til lærerne og taget noter. Jeg har også fået opbakning hjemmefra. Hver gang jeg har klaret det godt, så skulle det fejres. Det gav mig lyst til at lære mere og præstere, hvad jeg kunne, siger han.

Det var dog ikke fordi han skulle presses væk fra computer og PlayStation, supplerer hans far.

– Vi har aldrig måttet sige til ham, nu skal du slukke computer og PlayStation, nu skal du i gang med at lave lektier. Det har han altid selv gjort. Det er nok også lysten, der har drevet ham til at være dygtig, siger det fra Zayyad.

– Man bliver også træt af at spille PlayStation. Jeg har set, hvor folk ender, hvis man ikke koncentrerer sig nok i skolen, siger Haashir.

Han skal på HTX i Albertslund efter ferien.

– Jeg vil nogen indenfor kemi eller biologi, jeg ved det ikke endnu, siger han.

Modbeviste fordomme

For både Haashir og Zayyad har det været vigtigt at fortælle historien om, at der også findes børn med anden etnisk oprindelse end dansk, der klarer sig godt og ikke laver ballade.

– Jeg hører desværre en masse dårlig omtale om unge mennesker med anden etnisk baggrund. At de står på gadehjørnerne og har været ude at lave ballade. En lille ting bliver pustet op til en god historie. Vi skal også have de positive ting med. Der er også nogle, der gør det godt. Vi i vores netværk har mange, der er opmærksomme på deres børn, så børnene også får en uddannelse. Man er ikke bare ude efter klokke 21, uden en speciel aftale, siger Zayyad.

Haashir oplevede også, at der var nogle forventninger til hans opførsel, da han startede på Pilehaveskolen.

– Folk har nogle fordomme. Da jeg kom på Pilehaveskolen i 4. klasse, havde folk nogle forventninger til mig på grund af mit udseende. Jeg prøvede at vise, at det ikke er sådan, alle børn med anden etnisk baggrund er. Jeg prøvede at lave om på deres fordomme, siger han.