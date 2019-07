Jeg savner ladestander til min el-bil

DEBAT.

Af Marianne Feltmann Amalieparken 41, 5.1 Vallensbaek Strand

Jeg bor i Vallensbæk, Amalieparken. Vi har udskiftet to benzinbiler til en el-bil. Vi har spurgt udlejer og kommunen, om der bliver opsat en ladestander, så vi kan oplade vores el-bil i nærheden af vores hjem. Det er der desværre ikke planer om i Vallensbæk Kommune, som ikke ønsker at ”pådutte bygherre” denne udgift.

Hvorfor er det ikke er et naturligt valg i 2019, at sørge for at opsætte offentlige ladestandere til el-biler? Kommunen har svaret, at det skyldes, at det ikke er implementeret i plan- og byggeloven i Danmark. Som trøst er det på vej i EU’s bygningsdirektiv. Skal man kun gøre det, der er lovpligtigt? Eller er det muligt, at man tænker at ”hov, det der med el-biler; det har jeg hørt før. Det var måske en god idé, at vi sørger for at fastholde borgerne i kommunen. Vi vil som kommune rigtig gerne have mange flere til at flytte til Vallensbæk”. Det kan man for eksempel læse meget mere om i lokalplan 102 og 104.

Min anbefaling til kommunalbestyrelsen er at opsætte skilte ved indfaldsvejene og ved nye byggepladser ”Flyt til Vallensbæk, bare du ikke er klimavenlig og kører el-bil!”

Jeg behøver næppe at nævne, at vi har flyttet al vores dagligvareindkøb til hhv. Glostrup og Greve kommuner, som har el-ladestander ved deres indkøbscenter som en del af p-anlæg. Og det helt uden, at det er lovpligtigt. Dette efter, at vi i fem år har handlet dagligt i SuperBrugsen i Vallensbæk Centret, hvor der for øvrigt sidste år blev anlagt nyt center og p-plads uden en eneste ladestander. Nåeh, ja, det er så igen ikke kommunens domæne, men dem der ejer grunden.

Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er andre med el-bil, der savner offentlige ladestandere i Vallensbæk Kommune?