Junioringeniører påvirker fremtidens undervisning

Elever fra Vallensbæk har været med til at inspirere fremtidens undervisning

VALLENSBÆK. Vallensbæk-elever er blevet såkaldte junioringeniører, og rådgiver netværk under Styrelsen for IT og Læring i, hvordan undervisningen i nye teknologier bør foregå

Af Jesper Ernst Henriksen

Selvstændigt, kreativt arbejde med åbne opgaver, hvor man prøver sig frem og løbende forbedrer sit produkt – frem for stramme, lærerstyrede opgaver. Sådan opsummerer tre af Vallensbæks såkaldte junioringeniører arbejdet med de nye teknologier som lasercutter og 3D-printer.

Sebastian Vestergaard, Victor Blay og Marcus Pedersen går i 8. klasse på Pilehaveskolen og Egholmskolen, og har gennemført uddannelse i digital prototypeproduktion hos DTU Diplom.

For nylig var de på besøg i Styrelsen for IT og Lærings Craft-netværk, der består af lærere, skoleledere og pædagogiske it-konsulenter fra landets kommuner.

I Styrelsens Craft-netværk arbejder kommuner og skoler med udvikling af innovativ undervisning med teknologi, og eleverne var invitereret til at holde oplæg om deres perspektiver på indretning og brug af såkaldte makerspaces på skolerne.

Hvad er Makerspace?

Et Makerspace er et lokale eller område med forskellige teknologiske værktøjer til rådighed, for eksempel 3D-printere, laserskærere og folieskærere. Redskaberne giver mulighed for undervisningsforløb, hvor eleverne kan designe og producere konkrete objekter.

Junioringeniørernes intense arbejde med digitalt 3D-design, laserskærere og 3D-print hos DTU Diplom har givet vigtige førstehåndserfaringer, som skoler og kommuner kan lære af. Blandt Craft-netværkets deltagere blev junioringeniørernes input da også modtaget med stor interesse.

De tre elever opfordrede blandt andet til, at elevers undervisning af hinanden bliver opprioriteret i fremtidens arbejde med makerspaces som en måde for eleverne til hurtigt at komme i gang med at arbejde konkret med teknologierne.

Vallensbæk er også undervejs med at etablere makerspaces på skolerne, og her vil der blive selvfølgelig blive trukket på junioringeniørernes viden og erfaringer.