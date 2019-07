Kommunens kontrolteam finder millionbeløb

Vallensbæk Kommune har fundet og stoppet svindel for millionbeløb. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Borgere i Vallensbæk har uberettiget modtaget ydelser på i alt ca. 1,5 mio. kr

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune har et kontrolteam, der har til opgave at tjekke, at borgerne får de ydelser, de har ret til.

Desværre har et mindre antal kontanthjælpsmodtagere i den seneste tid været lidt for kreative og har fået udbetalt ydelser, de ikke havde ret til.

– Den mindste af sagerne er på 5.000 kroner, og den største er på ikke mindre end 900.000 kroner, som en borger uberettiget har fået udbetalt i kontanthjælp over en årrække, siger kontrolmedarbejder Christian Holmbæk, der har stået for opklaringsarbejdet.

De sager, hvor det vurderes, at borgere bevidst har forsøgt at snyde, bliver meldt til politiet. Og det er også sket i sagen om de 900.000 kroner.

– Det kan for eksempel være, hvis man er på kontanthjælp og lader som om, man er arbejdsløs, men i virkeligheden har indtægter fra sort arbejde, forklarer Christian Holmbæk.

Borgmester Henrik Rasmussen støtter op om kontrolteamets arbejde.

– Borgerne skal selvfølgelig have de ydelser, som de har ret til. Men jeg bliver harm, når nogen prøver at snyde fællesskabet på den her måde. De penge vil vi hellere bruge på at ansætte for eksempel social- og sundhedshjælpere eller pædagoger, siger borgmester Henrik Rasmussen.