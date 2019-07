Kurs mod Paris i den gode sags tjeneste: Team Rynkeby rykkede ud fra fanzonen

Lørdag lød startskuddet til Team Rynkeby Vestegnens tur mod Paris. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For første gang cykler et hold fra Team Rynkeby fra Vestegnen til Paris. Cykelruten havde start på Brøndby Stadion

Af Robert Hendel

Lørdag var en særlig dag for Team Rynkeby Vestegnen, der har Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S) blandt sine ryttere.

Det var første gang nogensinde, at et hold fra Team Rynkeby er begyndt cykelturen fra Vestegnen.

Omkring 300 tilskuere var fra klokken otte om morgnenen mødt op i Brøndby Stadions nye fanzone, hvor den erfarne cykelkommentator Dennis Ritter guidede dem igennem dagens program, der stod på taler og præsentation af rytterne.

– Vi blev rigtig glade i Brøndby IF, da vi hørte, at der taget initiativ til at lave Team Rynkeby Vestegnen. Vi vil selvfølgelige gerne bakke op om det. Hvor er det fantastisk, at der er taget initiativ til det her, at kombinere motion og fællesskab til at samle ind til noget, der er så vigtigt, lød det blandt andet fra Ole Palmå, der er direktør med ansvar for alle kommercielle forhold og marketing i Brøndby IF.

Det var holdkaptajn Henriette Mørup Sørensen, viceholdkaptajn Morten Dyrner og borgmester Kent Max Magelund, der henvendte sig til Brøndby IF og spurgte, om det ikke ville være en rigtig god ide, at Team Rynkeby Vestegnen tog af sted fra Brøndby Stadion.

– Vi syntes, at det var en aldeles fremragende ide. Vi synes faktisk, at det ikke kunne være et mere rigtigt sted at tage mod Paris fra, end her på Brøndby Stadion, sagde Ole Palmå, inden Kent Max Magelund fik lov til at sige et par ord.

– Det er i dag, at tre-kvart års arbejde med at samle penge ind og mange timers hård træning kulminerer. Vores altoverskyggende formål er at støtte Børnecancerfonden og derigennem støtte alvorligt syge børn og deres familier, sagde borgmesteren om det, der ligger forud for 1322 kilometer på cykel ned gennem Europa, hvor det går op og ned ad bakke.

Team Rynkeby er et velgørenhedscykelhold, der hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

I år er det 18. gang, at Team Rynkeby cykler til Paris til fordel for børn med kritiske sygdomme. Sidste år donerede Team Rynkeby 70,4 millioner danske kroner til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme. 29,4 millioner gik til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark.

– Vi er stolte over, at vi har samlet mere end én million kroner ind, der bruges til forskning inden for børnecancer samt som indirekte støtte til de ramte familier, fortalte Kent Max Magelund de mange fremmødte tilskuere, der var kommet for at sende cykelholdet godt af sted til Paris.

Borgmesteren sluttede sin tale med at sende en tak til Brøndby IF og Ole Palmå for at gøre dagen ekstra festlig ved at stille fanzonen til rådighed for holdets tur-start.

– Jeg mener, at Brøndby IF har de samme værdier, som vores vestegnscykelhold besidder, nemlig fællesskab, mangfoldighed samt en styrke til at stå sammen om et fælles mål, sagde borgmesteren oppe på scenen.

Klokken 10 lød startskuddet til turen mod Paris, hvor holdet forventes at være fremme den 6. juli.