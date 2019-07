Lærere på Nordvang i opråb: Lederfyring kan knække den opadgående kurve

GLOSTRUP. Lærerene på Nordvangskolen har sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen efter afdelingsskolederen er blevet fyret som led i en sparerunde. De får nu i stedet Michael Ingelhardt som afdelingsskoleleder

Af Jesper Ernst Henriksen

På den sidste skoledag inden sommerferien blev lærerne på Glostrup Skole afdeling Nordvang orienteret om, at deres afdelingsskoleleder var blevet afskediget og at den tidligere souschef på Glostrup Skole, Michael Ingelhardt, overtager stillingen. Det var så stort et chok for dem, at de har valgt at sende et åbent brev til politikerne i kommunalbestyrelsen.

De frygter, at fyringen vil få konsekvenser for kvaliteten på Nordvangskolen.

– Vi frygter, at den opadgående kurve, vi har set på arbejdsmiljø og arbejdsglæde gennem de seneste to år under Lena Viftrups ledelse, nu knækker. Det slider voldsomt på personalegruppen, at vi hvert/hvert andet år skal starte forfra med at opbygge et tillidsforhold til en ny leder. For at lave en skole med høj kvalitet for både elever, forældre og medarbejdere og fortsætte Nordvangskolens gode udvikling, har vi brug for arbejdsro. Vi har brug for en ledelse, som har klare og tydelige visioner, som er god til at samarbejde med alle medarbejdergrupper og forældre, men som også ser os og bakker os op. Det er vi kommet væsentligt tættere på de seneste to år med Lena Viftrup. Vi er kede af, at vi ikke får mulighed for at fortsætte samarbejdet, skriver de.

Kan ikke blande sig

Nordvangskolen har over de seneste år oplevet mange skift i ledelsen.

– Siden indførelsen af Glostrup Skole har Nordvangskolen oplevet voldsomt mange ledelsesskift. En hurtig optælling viser, at mindst 10 ledere har forladt skolen. Så mange lederskift har medført uro i personalegruppen med bl.a. dårligt arbejdsmiljø og manglende arbejdsglæde til følge. Dette har kunnet aflæses direkte i kommunens årlige TAL-undersøgelse samt de to påbud fra Arbejdstilsynet, skriver lærerne.

Den nye afdelingsskoleleder på Nordvangskolen bliver Michael Ingelhardt, der før oprettelsen af Glostrup Skole var leder på skolen. De seneste år har han være souschef på skolen, men den stilling bliver nedlagt.

– Af denne formulering forstår vi, at det er fællesledelsen, der skal reduceres med én leder, og vi ser beslutningen om at afskedige en afdelingsskoleleder som i direkte modstrid med den politiske beslutning. Er denne udmøntning af den politiske beslutning i overensstemmelse med politikernes hensigt?, spørger lærerne.

– Jeg har ikke mulighed som Børne- og Skoleudvalgsformand for at blande mig i interne lederudnævnelser. Man får mere magt ud til den enkelte afdelingsskoleleder. Så har skolelederen besluttet, hvem der skal fyres i den sparerunde. Det har jeg ikke mulighed for at blande mig i, siger Robert Sørensen (EL) formand for Børne- og Skoleudvalget.

Dobbeltrolle

Lærerne frygter, Michael Ingelhardt skal fortsætte i en dobbeltrolle.

– Vi har ydermere fået at vide, at den nye afdelingsskoleleder på Nordvangskolen skal have en dobbeltrolle, idet han også skal varetage stillingen som souschef ved Glostrup Skole. På den måde vil to afdelingsskoleledere også sidde i fællesledelsen, og vi kan ikke se, at det er intentionen i den politiske aftale. Ligeledes kan vi med den nuværende beslutning ikke se, at den lokale beslutningskraft øges. Tværtimod bliver den reduceret væsentligt. Som personale er vi glade for, at referenceforholdene i ledelsen gøres enklere i aftalen. Men med den foreslåede struktur, hvor fællesledelse og afdelingsskolelederen er én og samme person, opstår en bekymring for, hvem der taler Nordvangskolens sag i mødet med fællesledelsen, skriver lærerne.

Det er dog en misforståelse. Der er ikke nogen planer om en dobbeltrolle.

– Der er en dobbeltfunktion, hvor afdelingsskolelederen på Vestervangskolen og den overordnede skoleleder skal være den samme person. Der er ikke nogen dobbeltfunktion på Nordvangskolen. Afdelingsskolelederen på Nordvangskolen skal ikke være andet end afdelingsskoleleder på Nordvangskolen. Den der souschefstilling, den findes ikke mere. Den fælles ledelsesfunktion kommer ikke til at skulle lave lige så meget som tidligere. Hele formålet med ledelsesændringerne har været at give mere power til den enkelte afdelingsskoleleder, siger Robert Sørensen.

Tillid til ny leder

Glostrup Skoles leder, Yasar Cakmak, har sendt et brev til forældrene, som han har bedt Folkebladet referere fra. Her skriver han, at han har fuld tillid til, at Michael Ingelhardt kan klare opgaven.

– Når ledelsesreduktion på Glostrup Skole var uundgåelig, så er jeg glad for, at Michael kan træde til med det samme, da han kender Nordvangskolen særdeles godt, fordi han tidligere har stået i spidsen for skolen i 10 år som skoleleder. Michael har siden dannelsen af Glostrup Skole i 2012 været souschef for den sammenlagte skole, og i lange perioder også som konstitueret skoleleder – men hele tiden med daglig kontor på Nordvangskolen. Han kender således allerede en del medarbejdere og forældre, og vil hurtigt kunne sætte sig ind i den nye rolle som afdelingsskoleleder på Nordvangskolen, skriver han.

Håber på ro

Yasar Cakmak håber, at der nu vil falde ro over Glostrup Skole.

– Vi ikke verdensmestre til det hele på Glostrup Skole, men vi gør os umage med at skabe en god skolen – og overordnet går det godt. Igennem de seneste to år, hvor jeg har haft min gang på skolen, kan jeg konstatere, at udviklingen går i den rigtige retning. Forældretilfredsheden er stigende, sygefraværet blandt personalet er faldende, personaleomsætningen er lavere og det er nemmere at rekruttere medarbejdere, hvor vi for eksempel for nyligt fik 85 ansøgninger til to ledige stillinger på Vestervang. Det tager tid at skabe blivende gode resultater, men vi er i gang med en positiv udvikling og på rette vej. Derfor håber og appellerer jeg inderligt til, at man undgår at bruge Glostrup Skole som politisk kampplads og gidsel, fordi skolen mest af alt har brug for arbejdsro til at koncentrere sig om elevernes læring og trivsel, som er vores væsentligste opgave, siger han.