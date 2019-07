Livlig debat om boliger på Banemarksvej

BRØNDBY. Der blev luftet bekymringer om højde og støj, da Brøndby og Glostrup Kommune havde inviteret til borgermøde om et nyt stort boligprojekt

Af Robert Hendel

Øget trafik, manglende parkering, støj og byggehøjde.

Det var fire emner, der kom til at fylde langt størstedelen af spørgsmålene fra de omkring 50 fremmødte borgere, da Brøndby og Glostrup Kommune havde inviteret til fælles borgermøde på Brøndbyvester Skole om en lokalplan i hver af de to kommuner, der skal bane vejen for et større boligprojekt på Banemarksvej på kommunegrænsen.

Især blev der udtrykt bekymring for udviklingen fra et roligt parcelhuskvarter med erhverv til tættere bymæssig bebyggelse.

– Vi anerkender, at der er brug for byfornyelse, men bare ikke så højt. Det er ikke det kvarter, jeg ser foran mig, og det var ikke det kvarter, jeg flyttede ind i for næsten 30 år siden, lød det blandt andet fra en betænkelig borger, der sagtens kunne anerkende, at der skal bygges noget andet i stedet for de gamle industribygninger.

Han var dog uenig i højden på det kommende byggeri af 550 boliger, der ifølge teknisk direktør i Brøndby Kommune, Casper Toftholm, er med til at skærme af for støj fra jernbanen.

En anden beboer i området var mere bekymret for støj fra de kommende naboer, frem for larmen fra forbipasserende godstog.

– Det byggeri vil komme til at virke som en parabol for dem, der bor i villakvartererne. De vil sende støjen ned mod os i døgndrift, når de fester til den lyse morgen på deres altaner, lød det fra en af de fremmødte, der mente, at det ville påvirke huspriserne i området i en negativ retning.

– Hvad er alternativet, spurgte Søren Enemark (S), som er formand for Miljø, Teknik og Ejendomsudvalget i Glostrup Kommune.

Søren Enemark er sikker på, at området vil blive mere attraktivt, fordi det bliver et rent beboelsesområde.

– Jeg kan godt forstå jeres bekymringer. Jeg tror bare, at I vil blive glade for, at I får et område, hvor der er noget liv, og hvor der sker noget, og hvor der er boliger frem for erhverv, sagde Søren Enemark, der mødte enighed fra Vagn Kjær-Hansen (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby:

– Jeg er sikker på, at de bekymringer bliver ikke til noget. Nogle af dem gør måske, men det bliver ikke så slemt, som I fremhæver.

For Vagn Kjær-Hansen giver det god mening at lave et tætbebygget boligområde tæt på Glostrup Station.

– Der skal bo mange mennesker, for de skal nemt kunne komme med den offentlige transport. Så de ikke alle sammen behøver købe en bil, lød det fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby.

Den opfattelse var der enkelte borgere, der fandt naiv.

– Man placerer 550 boliger på en lille, tynd tange. Det er næsten lige så mange boliger, som der er i hele Vesterledsområdet. At sige med et lille pennestrøg, at det ikke giver nogen trafikproblemer, nægter jeg at tro på, lød det fra en af de cirka 50 borgere, der var mødt op til borgermødet i Teatersalen på Brøndbyvester Skole. Han var særligt bekymret for, at der vil ske en øget trafik på villavejene omkring det nye boligområde.

En eventuelt øget trafik på de tilstødende villaveje vil kommunen dog forholde sig til, hvis det bliver et problem, lød det fra Casper Toftholm, som tilføjede at kommunen har lavet en række trafikanalyser i området for netop at komme problemerne i forkøbet. Lokalplanerne forventes at blive vedtaget senere på året.