Lokale cyklede til arbejde

Formanden for Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget Søren Enemark med vinderholdet fra Fødevarestyrelsen. Foto: Ghita Lentz

GLOSTRUP. I maj måned fik 1.127 medarbejdere fra virksomhederne i Glostrup ekstra vind i håret og cyklede knap 180.000 kilometer i årets ”Vi cykler til arbejde” kampagne

Af Jesper Ernst Henriksen

I maj måned var der på landsplan kampagnen ”Vi cykler til arbejde”, der skal få folk til at tage cyklen hele eller dele af vejen til og fra arbejde. Formålet er at gøre folk sundere, så de får færre sygedage og hensynet til miljøet, så der bliver udledt mindre CO2.

For at få flere til at deltage, er der på landsplan udlovet nogle nationale præmier fra Cyklistforbundet. Udover dem trækker Glostrup Kommune lod blandt de lokale virksomheder. I år blev vinderne Agilent Technologies og Fødevarestyrelsen, der fik overrakt præmien af formanden for Miljø-, Teknik-, og Ejendomsudvalget Søren Enemark (S).

– Den daglige cykeltur gør rigtig meget både for vores sundhed, for miljøet og ikke mindst for trængslen på vores veje. Jeg håber, at I vil holde fast i de gode cykelvaner – særligt i den kommende tid, når vi skal igennem en anlægsfase til Letbanen. Her bliver pladsen på vejene i Glostrup udfordret endnu mere end nu, og så er jeres valg af cykel som transportmiddel ekstra vigtig, sagde han. Præmien bestod af et gavekort til en økologisk restaurant, hvor hele cykelholdet kan få en hyggelig aften sammen.