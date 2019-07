Man gjorde en skole fortræd

DEBAT.

Af Af Christian Ebbesen Forældre, Glostrup Skole

På Nordvangskolen er det i år ikke den gode feriestemning, der hersker på lærerværelset. Tværtimod! De har nemlig lige mistet deres afdelingsskoleleder på grund af en kold økonomisk besparelse, hvor en helt umulig kabale skulle gå op.

Det er sjældent, at en gruppe medarbejdere selv får lov til at vælge, hvem der skal lede dem, men den reaktion, som afskedigelsen har affødt, viser med alt tydelighed, at der er tale om en meget vellidt og afholdt leder. At personen så samtidig er super dygtig og meget kompetent, vidner om, at der udelukkende er tale om en kynisk økonomisk kalkule.

Den konkrete opgave til forvaltningen med at finde en reduktionen i ledelsen på Glostrup Skole, blev udstukket af politikkerne i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen skulle finde mulige spareforslag, der ikke ville påvirke de ”borgernære” områder i sparerunden.

Forvaltningen har simpelthen fejlet og dermed ikke løst den stillede opgave tilfredsstillende, da de gik efter et par meget ”varme hænder”. Nu har de så ikke engang mod til at omstøde beslutningen. For det kræver mod at turde fejle, men endnu større mod at indrømme, at der er sket en misforståelse.

Det trækker op til tordenvejr og et lyn er allerede slået ned i forvaltningen på rådhuset, men måske vil ilden brede sig i et langt større omfang og det vil blive svært at slukke branden.

Problemet er bare, at det igen bliver Glostrup Skole, der kommer til at tage (torden)skraldet. Og når det buldrer udenfor, så skabes der ofte utryghed og uro indenfor.

Så en opfordring fra en engageret og dybt bekymret far er følgende: Lad nu være med at gøre vores børn fortræd ved at begå overgreb på vores fælles skole i Glostrup Kommune, tak!