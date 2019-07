Mattias Tesfaye: Vi kan lære meget af Vestegnen

rMattias Tesfaye under et besøg på Brøndby Gymnasium i foråret. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Danmarks nye udlændinge- og integrationsminister vil bygge bro over kulturelle kløfter. Vi kan bruge erfaringerne fra vestegnskommunerne, mener han

Af Robert Hendel

Hvis du spørger landets nye minister for udlændinge og intergration, har mange kommuner i Danmark noget at lære af Vestegnen.

– Vi har jo her på Vestegnen arbejdet med det her i 10-20 år mere, end de fleste andre kommuner har. Og der er ikke nogen grund til at genopfinde den dybe tallerken alle steder i landet, fortæller Mattias Tesfaye (S), der i sidste uge overtog posten efter Inger Støjberg (V).

Den nye minister mener, at integration handler om at leve sammen i Danmark på tværs af kulturer.

– Det handler for mig om at sørge for, at børnene kommer i vuggestue og børnehave, så de får lært dansk, så de ikke er bagud, når de begynder i skole. Vi skal også have forældrene i arbejde. Jeg synes ikke rigtigt, at vi kan være tilfredse med, hvordan det er gået på det område i de seneste årtier, forklarer Mattias Tesfaye om nogle af de udfordringer, han går ind til som udlændinge- og integrationsminister.

Vil bygge bro

En af de store udfordringer er for Mattias Tesfaye, at vi i stigende grad lever adskilte tilværelser i Danmark med parallelle samfund i samfundet.

– Selvom vi lever i det samme land, er det min oplevelse, at vi bliver mere fremmede for hinanden, forklarer han.

Det gælder ifølge den nye minister ikke kun de sociale kløfter, mellem rig og fattig, men også de kulturelle kløfter.

– Socialdemokratiet har jo i 100 år arbejdet mod økonomisk ulighed, og nu er der efter min opfattelse et behov for også at bygge en bro hen over nogle af de kulturelle kløfter og bekæmpe, at der opstår parallelle samfund i Danmark, forklarer Mattias Tesfaye til Folkebladet. Den nye udlændinge- og integrationsminister har også et stor ønske om, at der bliver gjort op med opdelte skoler i blandede boligområder.

– Jeg håber meget, at vi fremover kan leve sammen i Danmark, så vi ikke har en skole for indvandrernes børn, og andre skoler for resten af befolkningen, siger Mattias Tesfaye.

Nej til kage

Selvom ministerposten har skiftet hænder, forbliver en væsentlig del af udlændingepolitikken uændret.

– Vi har lavet mange gode aftaler med Inger Støjberg omkring reglerne for statsborgerskab og familiesammenføringer. De aftaler er vi meget glade for, og de står fast, forklarer Mattias Tesfaye, der dog adskiller sig markant fra sin forgænger på ét punkt.

Ifølge den nye minister har forgængeren været tilbøjelig til til tider at føre symbolpolitik, der efter Mattias Tesfayes mening har været unødigt polemisk og med til at grave kløfter i samfundet.

– Derfor bliver det i hvert fald ikke mig, der fejrer noget som helst med lagkage. Vi har nok heller ikke de samme behov for at bruge 100 millioner kroner på at etablere et udrejsecenter på en ø, lyder det fra den nye udlændinge- og integrationsminister.

Tager stadigvæk S-toget

Med sit nye job på Slotsholmen i det indre København får Mattias Tesfaye stillet en ministerbil til rådighed.

Den kommer dog ikke til at køre ham til og fra arbejde hver dag. Han vil stadigvæk tage S-toget til arbejde nogle af dagene.

– Jeg vil tage toget, når jeg har mulighed for det. Der synes jeg ofte, at folk kommer hen med store og små betragtninger om tilværelsen og samfundet, og det har jeg været rigtig glad for hidtil, fortæller han.

Der er dog ifølge Mattias Tesfaye dage, hvor det vil give god mening at bruge ministerbilen.

– Nu har jeg fået et rullende kontor, som betyder, at jeg faktisk kan starte på mit arbejde, fra jeg sætter mig ind på bagsædet, og det udvider arbejdsdagen med en time til halvanden hver dag. Så det vil jeg selvfølgelig også benytte mig af, siger ministeren med bopæl i Albertslund, der nu får al sin tid på udlændinge og integrationsområdet.

Det arbejde ser Mattias Tesfaye frem til.

– Jeg har altid fået at vide, at jeg har en meget lavpraktisk tilgang til politik, siger han og tilføjer:

– Det vigtigste er, at de beslutninger, vi træffer, også fungerer i den virkelige verden.