15 børn fra Glostrup var på dramaskole i sidste uge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der skal være mere drama i Glostrup, mener Ronnie Jeppesen, der fra 1. september åbner Den Kreative Dramaskole i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I den store sal under Glostrup Bibliotek kan man høre sagen ”En Verden af Liv” fra Løvernes Konge, mens ti børn i forskellige aldre kommer på scenen. De 15 børn var i hele sidste uge på dramaskole i salen. Det er et af Glostrup Kommunes tilbud til børn og unge i sommerferien. Og første scene er en dans til Elton Johns berømte filmmusik.

Et af børnene på dramaskolen er Sofiya på 12.

– Jeg meldte mig fordi, jeg godt kan lide at spille skuespil, og jeg vil gerne være skuespiller, når jeg bliver stor, siger hun.

Sofiya har fået meget ud af at bruge en uge af sin sommerferie på dramaskolen.

– Jeg er blevet bedre til at lave improvisationer, hvor vi selv finder på replikkerne i en kort scene. Vi har prøvet at lave små teaterstykker, så det er jeg også blev bedre til, siger Sofiya.

Hun vil gerne gå til teater.

– Jeg synes, det har været sjovt at være på dramaskole. Jeg synes jeg er blevet meget bedre til mange ting. Efter sommerferien vil jeg gerne begynde til teater, siger hun.

En anden elev på dramaskolen er Solveig på syv. Det var hendes mor, der meldte hende til dramaskolen.

– Vi har lært at danse og lave skuespil. Det har jeg øvet mig på. Nogle gange danser vi på scenen, nogle gange øver vi på det store show og nogle gange øver vi bare for os selv i grupper. Det har været meget sjovt, siger Solveig.

Dramaskolen blev afholdt af Ronnie Jeppesen.

– Børnene har lært meget basalt drama, det at stå på en scene og et basalt indblik i drama og teater. Det er børn, der slet ikke har lavet drama eller teater før. Det er børn, som kommer udefra og bare er nysgerrige på, hvad er teater og hvad kan drama og teater lære dem. Det har været super sjovt, de er super søde og sjove, de har gåpåmod og vil gerne lære drama, siger han.

Børnene slutter af med at lave en forestilling, men den er ikke det centrale i undervisningen.

– Alle kan lære at læse replikker. Vi laver nogle øvelser og giver dem nogle redskaber og en forståelse af teater. Denne uge er gået ud på at give dem et indblik i nogle af de øvelser med sang og dans og musik, så de lærer det hele at kende, siger han.

Starter dramaskole

Ronnie Jeppesen driver Den Kreative Dramaskole i Herlev. Fra 1. september åbner han også en afdeling i Glostrup, hvor Malthe Rokatis vil være ham, der står for undervisningen.

– Man lærer drama, teater, man kommer i dybden med sig selv, og man lærer, hvorfor teater og kultur generelt er vigtigt. Kulturen er blevet beskåret i folkeskolen, så børnene lærer det ikke, siger Ronnie Jeppesen.

En dramaskole er anderledes end bare at lave en teaterforestilling i skolen, fordi man lærer de grundlæggende redskaber.

– På en dramaskole kommer man til at lave en masse dramaøvelser. I slutningen af året skal de lave en lille forestilling med kostumer, rekvisitter, lyd og lys – hele molevitten. Så oplever de også den anden side af at lave drama. Det at stå på en scene og lave drama, det er en ting, men at stå foran et publikum er noget andet. Der er mange, der godt kan lide at gå til dramaundervisning, men de tør ikke stå foran et publikum, siger Ronnie Jeppesen.

Det eleverne lærer på dramaskolen, kan de også bruge i andre facetter af livet.

– De kan bruge det i skolen, når de skal stå foran andre elever og fremlægge. De kan blive bedre til at være socialt sammen med andre børn. De kan groft sagt blive bedre mennesker.