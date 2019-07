Mere tid i SFO til samme pris

BRØNDBY. Det bliver ikke dyrere at gå mere i SFO, når de mindste klassetrin efter sommerferien får kortere skoledage

Af Robert Hendel

De mindste klassetrin får kortere skoledage efter sommerferien. Det betyder, at åbningstiderne i Brøndby Kommunes SFO’er får udvidede åbningstider, men prisen bliver holdt på samme niveau.

– Selvom vi udvider SFO-åbningstiden, så fastholder vi prisen og det bliver altså ikke dyrere for forældrene at sende deres børn i SFO. Jeg er glad for at kunne melde den beslutning ud og det er en beslutning, der understøtter, at vi gerne vil have at flest mulige benytter det rigtig gode fritidstilbud, som skolefritidsordningen er,” siger Arno Hurup Christiansen, formand for Børneudvalget i Brøndby Kommune.

Den øgede åbningstid er et resultat af justeringerne af folkeskolereformen, der blandt andet betyder, at elever i indskolingen skal gå to og en kvart time mindre i skole om ugen efter sommerferien.

Af samme årsag skal SFO’en holde længere åbent, og i Brøndby Kommune har politikerne valgt, at det ikke skal koste mere gå i SFO i Brøndby.

Dermed vil prisen for SFO-plads stadigvæk være 1.610 kroner om måneden.