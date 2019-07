Mia har fået egen frisørsalon

Mia Overgaards drøm om egen frisørsalon er gået i opfyldelse. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Efter 14 år som frisør er drømmen om egen salon gået i opfyldelse for Mia Overgaard

Af Jesper Ernst Henriksen

På Vallensbæk Strandvej 306 har der i mange år ligget frisørsalon. Nu har den fået en ordentlig make-over og ny ejer. Salonen er lys og luftig med god plads omkring den, der sidder i stolen.

Det er Mia Overgaard, der har overtaget forretningen. Hun har været frisør i 14 år, blandt andet på Brøndbyøster Torv.

– Det har altid været min drøm at få mit helt eget sted, hvor jeg kan forkæle mine kunder og indrette det, som jeg gerne vil have det. Jeg går meget op i at kredse for mine kunder. Jeg har gode massagestole og jeg har god kaffe.

De produkter, der er i salonen er også udvalgt af Mia Overgaard.

– 96 procent af alle de produkter, jeg bruger, er økologiske og al emballage og så videre kan genbruges, siger hun.

Salonen er for alle, understreger Mia Overgaard.

– Jeg er både vant til at arbejde med de helt unge, der gerne vil have de nyeste trends og med fru Nielsen på 80, der gerne vil have en permanent. Jeg er også god til at klippe børn, siger hun.