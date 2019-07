Mobning skal løses lokalt – ikke i kommunalbestyrelsen

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk

Søren Wiborg (S), skriver i et læserbrev, at mobning er et uvæsen, vi ikke vil acceptere. Det er jeg helt enig i. Men selv om vi er enige om målet, kan vi være uenige om midlet.

Vores børn og unge skal trives og have det godt. Hvis nogen mistrives og har brug for støtte, skal de så hurtigt som muligt tilbydes en håndholdt indsats – det har vi gjort tydeligt i kommunens udviklingsstrategi.

Jeg mener – sammen med flertallet i kommunalbestyrelsen – at denne indsats skal foregå lokalt på skolerne. Skolerne kender de enkelte børn og de enkelte klasser, og vi i kommunalbestyrelsen skal ikke tro, at vi kan fjerne mobning med et trylleslag ved at trække en central handlingsplan ned over hovedet på skolerne.

Den enkelte skoles ledelse, lærere, pædagoger, bestyrelse og forældre skal sammen finde de løsninger, der passer bedst på deres skole i de konkrete tilfælde