Mølle mister vingerne

Den 2. juli blev vingerne taget af Brøndbyvester Mølle. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De slidte vinger på Brøndbyvester Mølle er taget ned af sikkerhedshensyn. Nu skal eksperter se nærmere på møllen

Af Robert Hendel

Brøndbyvester Mølle har mistet sine vinger.

Det er sket af sikkerhedsmæssige årsager. Vingerne på den 131 år gamle mølle er blevet så slidte og porøse, at det ikke længere er forsvarligt at lade dem hænge.

Derfor har kommunen, der overtog møllen i 1967, besluttet at tage vingerne ned og rådføre sig med eksperter for at finde en løsning på problemet. I begyndelsen af juli afmonterede håndværkere vingerne, der nu bliver opbevaret på kommunens materielgård.

Den historiske mølle er blevet et vartegn for Brøndby Kommune og et symbol på det landbrugssamfund, der kendetegnede området, før kommunen udviklede sig til en moderne forstad til København.

Brøndbyvester Mølle bliver dagligt passet af otte frivillige i Brøndbyvester Møllelaug, der går under navnet Melormene.