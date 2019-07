Multikulturel kommunikation skaber stor efterspørgsel på oversættelser

SPONSORERET INDHOLD: Forbindelsen til omverdenen er blevet mindre i takt med teknologiens udvikling, og derfor kommunikeres der på tværs af landegrænser. Det sker både i forbindelse med virksomheder, organisationer og privatpersoner.

Af SPONSORERET INDHOLD

Kommunikation mellem flere sprog kan nemt skabe barrierer, misforståelser og konflikter. Vigtige elementer kan hurtigt gå tabt i kommunikationsprocessen. Det ville være katastrofalt i forbindelse med en juridisk oversættelse, da hvert evigt eneste element har en afgørende betydning. Det er derfor vigtigt at få forbundet kommunikation, så forbindelsen og den gode relation kan forblive intakt.

Du og din virksomhed kan derfor med fordele benytte sig af et professionelt oversættelsesbureau, der har den faglige kompetence inden for sprogløsninger og oversættelser med et kendskab til mange forskellige brancher. Det professionelle oversættelsesbureau, eTranslate, har eksisteret siden 1990, og har sidenhen oplevet en større og større efterspørgsel på blandt andet juridiske oversættelser.

Det er sket i takt med en stigende multikulturel kommunikation, hvor virksomheder og organisationer blandt andet har fået øjnene op for vigtigheden af dette globale perspektiv. I det ligger der et potentielt mersalg, da kommunikationen åbner op for relationer og nye målgrupper uden for Danmarks landegrænser.

Til at varetage de mange opgaver har eTranslate over 1500 professionelle oversættere, der alle har den rette erhvervserfaring inden for forskellige brancher. Ydermere har oversætterne alle en kandidatgrad og oversætter kun til eget modersmål for at sikre den tårnhøje kvalitet. De er derfor meget kvalificeret til at opfylde din virksomheds behov og ønsker. eTranslate kan også løse opgaver indenfor tekstforfattelse, korrekturlæsning og transskribering.

En oversættelse kræver mange overvejelser og i særdeleshed i forretningsøjemed. For at sikre din virksomheds vækst og udvikling er det vigtigt at forholde sig til det internationale marked, og det kræver overvejelser omkring oversættelsesstrategier. Det er vigtigt at tage i betragtning, hvem modtageren er for at undgå misforståelser og potentielle uenigheder.

Endnu vigtigere er en overvejelse omkring budskabet, samt en troværdighed mod kildeteksten, da intet må gå tabt i oversættelsesprocessen. Derfor er det en stor fordel, at de professionelle oversættere har mange års erfaring og tager netop disse overvejelser i betragtning, når de samarbejder med din virksomhed.

Hvorfor skal din virksomhed vælge netop eTranslate?

Der er mange gode grunde til at vælge eTranslate som det foretrukne oversættelsesbureau, og de lyder som følgende:

Din virksomhed får:

Hurtig levering – din virksomhed kan være sikker på at få leveret det bestilte arbejde til tiden samt en tårnhøj kvalitet

Kvalitetsgaranti – med oversætternes ekspertise inden for branchen og oversættelse til eget modersmål opnås der en tårnhøj kvalitet

Skræddersyede løsninger – ingen kunde, virksomhed eller opgave er ens, og derfor arbejdes der altid ud fra netop din virksomheds behov

Bredt netværk – med eTranslates brede netværk er der rig mulighed for at håndplukke de helt rigtige oversættere, der kan opfylde din virksomheds behov

Personlige service – hos eTranslate er kunden altid i fokus og din virksomheds tilfredshed og tillid er i højsædet

Få eksperter til at løse eventuelle sprogbarrierer og skab udvikling og vækst for din virksomhed på det internationale marked. Bevar den gode relation og multikulturelle kommunikation på det internationale marked ved hjælp af et professionelt oversættelsesbureau.