Nu bliver det besværligt: Her kan du ikke køre i juli

I forbindelse med gravearbejdet vil trafikken mellem Søndre Ringvej og Hovedvejen Øst være omlagt som vist på dette kort. Som det ses, anvises to alternative omkørselsruter. Den ene er via Østbrovej, den anden er via Nørre Allé. Omkørslen via Østbrovej er kortest, uden bump og undgår selve Ringvejskrydset, den vil nok være at foretrække. Omkørslen via Nørre Allé skiltes primært for dem, der måtte overse den første omkørselsrute på vej op af Søndre Ringvej. Foto: /Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Fra 1. juli til 9. august bliver det mere besværligt at komme fra det centrale Glostrup til Søndre Ringvej og omvendt. Dele af Ringvejskrydset bliver spærret

Af Jesper Ernst Henriksen