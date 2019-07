Ny mand i spidsen for stævne med 4.000 drenge og piger

Eventansvarlig for Brøndby Cup, Tonny Brogaard. Foto: Robert Hendel

SPORT. I denne uge er der Brøndby Cup. I år har turneringen fået en ny ansvarlig, som også skal være med til at sikre, at det bliver spillet fodboldstævner i Brøndby hele året rundt

Af Robert Hendel

Selvom Brøndby Cup blot varer en lille uges tid, ligger der et kæmpe forberedelsesarbejde bag.

Turneringen er nemlig vokset større, og derfor har Brøndbyernes IF, der arrangerer turneringen, ansat 35-årige Tonny Brogaard som eventansvarlig for stævnet. Han skal efter planen overtage nogle af de opgaver, som forretningsfører Michael B. Espersen tidligere har udført. Derudover byder arbejdet også på en række nye opgaver.

– Som noget nyt har klubben valgt, at vi skal arrangere en masse små stævner rundt om Brøndby Cup inde såvel som ude, så vi får mere aktivitet herude i løbet af hele året. Det er vigtigt for en klub som os, fortæller Tonny Brogaard, der langt fra er et nyt ansigt i Brøndbyernes IF.

Han begyndte selv i klubben, da han var fire år gammel. Som 17-årig rykkede han væk for at prøve noget nyt. Karrieren tog ham blandt andet forbi den engelske klub Doncaster Rovers, der holder til små 32 kilometer fra stålbyen Sheffield.

I Danmark var Tonny Brogaard forbi storkøbenhavnske klubber som BK Frem, Fremad Amager og Avedøre IF, inden han igen endte i Brøndby, hvor det hele begyndte for omkring 30 år siden.

– Da min karriere lakkede mod enden, kom jeg tilbage som spillende træner, og dér har jeg fået noget ledererfaring. Derudover har jeg arbejdet med utilpassede unge, så man kan sige, at hele mit arbejdsliv har været præget af en koordinatorrolle, især når jeg ikke har spillet fobold, siger Tonny Brogaard.

Særligt arbejdet med de unge tager han en del med fra, som han kan bruge i sit nye job.

– De unge skal have tydelige rammer, og det skal planlægges. Det skal vi også i en fodboldklub. Det er så vigtigt med planlægning og strukturering, og det er helt klart i højsædet her.

Alsidigt job

Som eventansvarlig er det Tonny Brogaards vigtigste opgave, at Brøndby Cup forløber smertefrit. Han har dog svært ved at pege på én opgave, som er vigtigere end andre.

– Den ene dag sidder jeg på kontor og laver alt det administrative, den anden dag er jeg ude med madrasser på skolerne. En tredje dag er jeg ude at sætte hegn op. En fjerde dag sidder jeg og holder møder med skoleansvarlige og en femte dag har jeg møder med vores Brøndby Cup-udvalg, så det spænder rigtig bredt, og alle områder er rigtig vigtige. Især de frivillige, som vi har mange af, forklarer Tonny Brogaard, som i år læner sig meget op ad forretningsfører Michael B. Espersen for at sikre så en god overlevering som muligt.

– Michael er rigtig god til at tage sig af alt det, der ikke er sportsligt. Dermed ikke sagt, at jeg ikke tager det ikke-sportslige, men han har virkelig meget styr på det med at bestille kontor-containere, få etableret eventpladsen, få lejet toiletter ind til de forskellige steder, indkøb til boder, siger Tonny Brogaard.

Det er planen, at han fra næste år er selvkørende, og blandt opgaverne er at sikre, at der er nok sovepladser til de mange deltagere til stævnet.

– Vi benytter samtlige skoler i Brøndby Kommune. Det er et stort puslespil, der skal gå op, når man skal indkvartere 4.000 spillere på seks skoler, erkender Tonny Brogaard, der allerede i sidste uge tog i mod det første hold deltagere til Brøndby Cup, som er kommet hele vejen fra Taiwan.

Forventer 10.000 gæster

Brøndby Cup begynder allerede onsdag med eliteturneringen, der i år er udvidet fra otte til 16 hold.

Den traditionelle åbningsceremoni er i år sløjfet på grund af fodboldkampen mellem Brøndby IF og polske Lecchia Gdansk på Brøndby Stadion torsdag aften. Derfor har arrangørerne af Brøndby Cup sørget for, at de deltagere, der ankommer torsdag, kommer ind på stadion som erstatning for åbningsceremonien.

– Så får de oplevelsen af en Europa Cup-kamp i stedet, og Brøndby, som stadigvæk har et godt navn i Europa. Det er en kæmpe oplevelse, som de kan tage med videre, fortæller Tonny Brogaard.

Fredag går det for alvor løs, når breddeturneringen skydes i gang. Her forventer klubben besøg af omkring 6.000 gæster i løbet af weekenden foruden de 4.000 deltagere ved stævnet. Der vil derfor være øget trafik og aktivitet i området omkring banerne.

– Ofte er lokalbefolkningen nysgerrig efter at se, hvad der sker, når der er Brøndby Cup. I år har vi udvidet vores eventområde med endnu flere aktiviteter for børn og unge, som alle sammen er gratis, forklarer Tonny Brogaard, som håber, at folk også i år vil kigge forbi, selvom de ikke har en aktie i stævnet.

Ingen cup uden frivillige

Når stævnet går i gang onsdag, er det kulminationen på rigtig mange timers arbejde for Tonny Brogaard.

– Jeg går lidt og joker med min bror, som også arbejder i klubben, om, at det her ikke er et fuldtidsjob, men et altidsjob. Selvom jeg er ansat på 37 timer om ugen, ved jeg godt, at når familien sover, og jeg kommer til at åbne computeren, så får jeg lige arbejdet, siger Tonny Brogaard.

Han er bevidst om, at ikke alle arbejdsopgaver kan klares i den almindelige kontortid.

– Og i og med, at der er så mange frivillige, skal vi huske på, at kontakten til de frivillige ofte sker uden for normal arbejdstid, forklarer han.

Uden de 400 frivillige ville der ifølge Tonny Brogaard ikke være noget, der hed Brøndby Cup.

– Det er totalt lykkeligt, at vi i år har taget kontakt til den nye fanafdeling, som har tilbudt at dække hele lørdagen i madsalen. Det er 90 mennesker, som går ind og viser, at vi står sammen i klubben. Det er fantastisk, at vi også får hjælp den vej fra, siger Tonny Brogaard.

Formanden for Brøndbyernes IF, Christian Barrett, tager ligesom de mange frivillige fra Fanafdelingen i Brøndbyernes IF også en en tørn i madsalen:

– Det viser lidt om klublivet herude. Formanden er med til det hele. Det er vildt fedt, siger Tonny Brogaard.

Snart kan han se resultatet af måneders forberedelse.

– Jeg håber, at jeg er træt på søndag, når vi er færdige. Men med et smil på læben. Jeg håber også, at jeg har snakket med så mange trænere, ledere og forældre som muligt, som har givet en masse feedback, som jeg kan bruge, når vi skal gøre stævnet endnu bedre til næste år, lyder det fra en spændt Tonny Brogaard.