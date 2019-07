Ny minister fik inspiration

Astrid Krag besøgte Brøndby i forrige uge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Kun en uge efter, hun havde trykket dronningen i hånden og blev udnævnt som minister, besøgte Astrid Krag Boligerne og Enghusene i Brøndby

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag i forrige uge besøgte den nyudnævnte Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, Brøndby. Her besøgte hun Boligerne, der et er botilbud til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner samt Enghusene, der er et specialiseret tilbud for borgere med problemskabende adfærd.

– Jeg er sådan en politiker, der altid har været meget ude ved de borgere, jeg politisk har medansvar for. Det har jeg tænkt mig at blive ved med som minister. Man kan blive klog af at læse rapporter, forskning og tabeller, men det er noget ganske særligt at få lov at snakke med de mennesker, det drejer sig om, siger hun.

Hun valgte tilbuddene i Brøndby, fordi de fungerer godt.

– Jeg har hørt godt om stedet her fra faglige kredse, det er altid godt at starte med at besøge noget, der fungerer godt, som andre kan lærere af. Man kan noget her, som man ikke kan andre steder. Stederne har nogle af de dyreste borgere, som kommunen har taget hjem og kan rumme i sit eget tilbud. Ind til videre med stor succes, fordi de insisterer på at have så høj en faglighed, som der skal til. Uden at konkludere noget på forhånd i forhold til den store analyse af området, som vi skal lave, så er det interessant for mig at komme forbi og se, hvordan de gør det her, siger hun.

Hun var blandt andet inde og se en bolig og havde en snak omkring et kaffebord med nogle af borgerne.

– Jeg ser en opgave i som Socialminister at give stemme til nogle af de grupper, der ikke bliver inviteret ind i deadline og står i debatten. De har også brug for at blive hørt. Det kan jeg meget bedre, når jeg har snakket med Jack og Susanne og set deres hjem, siger Astrid Krag.

Kan klare det selv

Det er tilbud, som kommunerne normalt har betalt regionen for at løse, siger Leila Aggergaard, leder af Boligerne og Enghusene.

– Der ønsker vi at bringe os selv på banen. Vi siger, vi kan selv kvalificere medarbejderne til at håndtere borgere med autismespektrumforstyrrelser af svær grad, hvor det historisk har været noget, man har købt udefra. Vi har derfor ansat psykologer til opgavevaretagelsen. Der er vi lidt specielle, siger hun.

Borgerne får stadig diagnoser og en lang udredning udenfor kommunen, men selve behandlingen foregår i de flotte omgivelser i udkanten af Brøndbyskoven.

– Pædagogisk personale er ikke uddannet i at operationalisere en psykologisk udredning. Så hvordan er det lige, den fantastiske rapport skal udføres i praksis. Der har vi tænkt anderledes og sagt, lad os få nogle psykologer på banen, som sammen med det pædagogiske personale kan være med til at tolke, hvordan vi skal behandle borgeren, siger Leila Aggergaard.