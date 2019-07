Ny psykiatrisk chef vil samarbejde

Mette Mertelsen Fredsgaard er ny centerchef på Psykiatisk Center Glostrup. Foto: Region Hovedstaden

GLOSTRUP. Ny centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup vil fortsætte samarbejdet med lokalsamfundet

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 1. august begynder Mette Bertelsen Fredsgaard som ny centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Dermed vender hun ’hjem’ til det center, hvor karrieren begyndte for 20 år siden. I 1998 var hun i praktik som psykolog på et intensivt psykiatrisk sengeafsnit i Glostrup. Et praktik­ophold hun ikke har glemt.

– Psykiatrisk Center Glostrup er et af hovedstadens faglige fyrtårne med mange psykiatriske specialer fordelt på flere matrikler og en stor forskningsenhed. Jeg glæder mig til at være med til at give medarbejderne de bedst mulige betingelser for at give den bedst mulige behandling til patienterne, siger Mette Bertelsen Fredsgaard.

Fortsætter samarbejdet

Mette Bertelsen Fredsgaard ønsker at fortsætte samarbejdet med lokalsamfundet i både Glostrup og Brøndby, hvor centrets to største matrikler ligger, men også hele optageområdet, der udover Glostrup og Brøndby kommune også dækker Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Tåstrup.

Psykiatrisk Center Glostrup er blandt andet med til at arrangere cykelture, hvor der cykles ’100 km for mental sundhed’. Cykelturene kører to gange ugentligt fra april frem til efteråret og er drevet af både behandlere, frivillige og tidligere patienter, som cykler med patienter og borgere. Tidligere har Psykiatrisk Center Glostrup også været med til at arrangere en cykeltur til Skagen med syv kommuner på Vestegnen.

– Cykelture giver både mental og fysisk sundhed, så jeg ser gerne flere arrangementer af den slags, hvor vi samtidig kan være med til aftabuisere psykisk sygdom, siger den kommende centerchef og peger på, at cykelturene blot er en blandt mange motionstilbud til patienterne i psykiatrien.