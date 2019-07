Nye åbningstider og tidsbestilling i Borgerservice

Funktionsleder i Borgerservice Pia Østergaard håber, at de nye åbningstider bliver en hjælp for travle glostruppere. Foto: Lotte Olsen

GLOSTRUP. Borgerservice får nye åbningstider og samtidig lancerer kommunen et udvidet tidsbestillingssystem, der skal gøre det nemt, hurtigt og effektivt at blive betjent i Borgerservice

Af Jesper Ernst Henriksen

En del af spareplanen i Glostrup Kommune var ændrede åbningtider i Borgerservice. Her skal der effektiviseres, så medarbejdernes tid udnyttes bedre og færre kommer til at vente i kø. Derfor bliver der fra 1. juli ændret i åbningtiderne.

Funktionsleder i Borgerservice Pia Østergaard siger om ændringerne:

– Vi holder fremover åbent til kl. 17 to gange om ugen. På den måde tilgodeser vi i højere grad end før, de borgere, som er i arbejde – og i særdeleshed de travle børnefamilier. Den anden væsentlige ændring i åbningstiderne er, at der fra 1. juli 2019 er lukket om onsdagen i Glostrups Borgerservice. Reception og vores selv – og medbetjeningsområde vil være åbent og bemandet med mulighed for hjælp til de digitale løsninger.

Tidsbestilling sparer tid

Når man bestiller tid i Borgerservice, før man møder op, får man faktisk mulighed for at komme til uden ventetid. På mandage vil det være muligt at komme, hvis man ikke har fået bestilt tid og ikke har mulighed for at vente til først kommende tid, disse mandage må der påregnes øget ventetid.

I en længere periode har Borgerservice tilbudt tidsbestilling til ansøgning om pas og kørekort. Den ordning har mange borgere været rigtig glade for, fordi de slipper for at stå i kø. Samtidig bliver medarbejdernes indsats også mere effektiv, fordi de kan forberede opgaven, før borgeren møder op. Konklusionen er ifølge Pia Østergaard derfor oplagt:

– Vi vil gerne udvide den gode service, så den gælder for alle. Derfor tager vi nu skridtet fuldt ud og tilbyder tidsbestilling på Glostrup.dk/BestilTid til alle – uanset, hvilke ærinde de har i Borgerservice.

Borgerservice indfører tidsbestilling på samtlige ydelser i Borgerservice, hen­over sommeren, se mere på www.glostrup.dk. Samtidig er der fortsat mange muligheder for at ordne det hele fra pc’en derhjemme ved f.eks. at melde flytning og skifte læge.