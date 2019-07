Opfordring til forældre: Tag en snak med jeres børn om god stil

Hærværk på Nordvangskolen. Foto: Lars Jonasson

GLOSTRUP. En masse unge nyder udelivet om sommeren. Der er dog få, der ødelægger det for de mange. Nu appellerer en kriminalpræventiv koordinator i Glostrup til forældrene

Af Robert Hendel

Der mangler ikke muligheder for at bruge sommeren udenfor i Glostrup, når vejret er godt.

Idrætsanlæg, byens parker og svømmehallen er velbesøgte på denne tid af året. Det samme er skolerne, hvor legepladser og boldbaner er centrum for leg for de helt unge, mens de ældre børn og unge kommer for at hygge sig og hænge ud sammen.

Et lille mindretal ødelægger det dog for de mange, når de forlader stederne, når solen for længst er gået ned, og personalet ikke længere er på arbejde.

– Det ses om morgenen, hvor efterladt affald og hærværk præger billedet på skolerne, fortæller Lars Jonas­son, der er kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune.

Lars Jonasson har flere gange lavet opsøgende arbejde på skolerne om aftenen, hvor alt har været fredeligt. Næste morgen har han dog kunnet konstatere, at der er lavet hærværk om natten. Kommunen gør ifølge Lars Jonasson en stor indsats for at holde opsyn på kommunens områder, men det er svært at være til stede, når tingene som oftest sker midt om natten.

Derfor opfordrer han nu forældrene til at tage en snak med deres børn om et sundt og fornuftigt udeliv, også når solen er gået ned.

– Der må være nogle forældre der savner deres børn midt om natten, for de ligger i hvert fald ikke i deres senge, lyder opfordringen fra Lars Jonasson.