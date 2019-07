På vogntur med 3. I: De sidste tre år har været de bedste nogensinde

Der blev skyllet godt med bajere ned, da 3. I fejrede, at tre år med lektier, frygt for fraværsprocenter og eksamener var slut. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Folkebladet var med, da 3. I fra Brøndby Gymnasium fejrede, at tre år med lektier og eksamener var slut

Af Robert Hendel

Den store sorte lastbil er knap nok trillet af sted fra rådhuset i Brøndby, før den første tragt med øl er gjort klar.

Der har været dimission på Brøndby Gymnasium, som traditionen tro afsluttes med et besøg på rådhuset, inden studenterne sammen tager på besøg hos alle klassekammeraterne én for én.

Folkebladet har fået lov til at køre med i et par timer sammen med 3.I, der kan fejre, at tre års slid med lektielæsning, terminsprøver og eksamener er slut. Den ultimative afslutningsfest på hjul med musikken bragende ud af højttalerne og basarme, der danser rundt i luften.

Flere steder på ruten vinker og dytter forbipasserende, og studenterne hilser igen, ofte med en fællesskål.

– Det er vildt fedt. Man bliver nærmest helt øm i kinderne af at smile så meget. Det giver lidt kuldegysninger, når folk smiler til en eller dytter af en, fortæller Sara Boline Ingvartsen, der har været med til at planlægge vognturen.

Allerede i vinter blev ruten lagt, og vognen blev booket et år forinden.

– Hvis man ikke bestiller i begyndelsen af 2. G, er det umuligt at finde en vogn, forklarer hun.

Hvidt bælte i ølbong

Inden første stop på vognturen har øltragten været flittigt i brug. De glade studenter har skyllet den ene dåseøl ned efter den anden. På skift lader de øllet løbe gennem tragten og ned i svælget. Nogle er mere flittige for enden af tragten end andre.

– Det er helt fantastisk. Der er ølbong, der er konfetti, der er stive mennesker, og vi er alle sammen er glade, lyder det fra Marcus Vad Andersen, der tilføjer, at han har hvidt bælte i ølbong.

Noget tyder dog på, at han i løbet af turen har tænkt sig at opgradere sin ølbong-rang. På turens første time har han kørt øl igennem tragten adskillige gange.

– Jeg er oppe på fem plus fire. Det er 10. Nej, det ni, udbryder den nyudklækkede student, da han skal forsøge at svare på, hvor mange gange han har tragtet en øl.

Regnskabet fører han ved at sætte streger på armen med en kuglepen. Det kniber dog med at huske at få noteret ned, hver gang han har indtaget en genstand.

Æresport og takketale

Anderledes let er det for Sara Boline Ingvartsen. Hun drikker sjældent ret meget, fortæller hun, mens hun knapper en dåsesodavand op.

– Det er meget få alkoholiske drikke, jeg bryder mig om.

Hun ender dog alligevel med at bunde en øl foran klassekammeraterne.

Hendes hjem er stop nummer ét på turen, og da de stiger ud af vognen, stiller klassekammeraterne klar med en æresport, som værten skal løbe igennem.

For enden af æresporten står en klassekammerat klar med øltragten.

-Kan Sara, kan Sara, kan Sara drikke ud … selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig kan hun det, skråler de i kor.

Efter at have tømt tragten for øl, holder Sara Boline Ingvartsen en tale for sine klassekammerater. Hun takker for tre fantastiske år sammen med klassen.

Scenen gentager sig ved hvert stop. Klassekammeraterne stiller sig op og danner en æresport, som værten passerer, inden vedkommende bunder en øl via tragten.

Dukkert i springvandet

Efter det sjette stop siger Folkebladets journalist farvel til de mange glade studenter, der nu befinder sig i Hvidovre. Næste stop er Køge, før turen igen går mod den københavnske vestegn.

Ved Storkespringvandet i det centrale København møder Folkebladets journalist atter de glade studenter fra Brøndby Gymnasium. Det berømte springvand ved Højbro Plads er næstsidste stop på de feststemte studenters vogntur.

– Kom nu, lyder det fra et par af drengene, der er hoppet i springvandet.

Der går ikke mange sekunder, før flere af deres kammerater hopper og danser i springvandet, så vandet sprøjter i alle retninger.

Ritualet omkring Storkespringvandet er relativt nyt. Det er opstået som følge af metrobyggeriet på Kongens Nytorv, hvor studenterne i mere end 100 år har danset rundt om rytterstatuen af Christian V.

Drengene og pigerne fra I-klassen på Brøndby Gymnasium når dog ikke at være særligt længe i springvandet, før de bliver kaldt op af nogle af deres klassekammerater.

Det er tid til at komme videre i programmet. Sidste stop på turen venter.