Pilehaveskolens 6.b indviede naturfagsbus

Naturfagsbussen kom forbi Pilehaveskolen.

VALLENSBÆK. Der blev kigget i mikroskoper og lavet laserprint, da 6.b lige før sommerferien kastede sig ud i naturfagets mange muligheder

Af Jesper Ernst Henriksen

Lige før sommerferien fik Pilehaveskolen besøg af helt særlig bus. Explonauten hedder den. Bussen er et mobilt laboratorium og makerspace, og i dag blev prototypen af bussen indviet af Pilehaveskolens 6.b. Det var nemlig første gang, at bussen var på skolebesøg og blev testet af elever – og den ære fik 6.b. Iklædt hvide laboratoriekitler gik eleverne rundt mellem tre forskellige naturfagsværksteder. Ved ét værksted kunne børnene se på løgceller, hårstrå og bakterier igennem et mikroskop, mens de inde i bussen kunne lave deres eget navneskilt ved brug af en lasercutter. Med tiden vil eleverne også kunne designe større ting med lasercutteren – for eksempel er alle bussens hylder og skabe lavet på maskinen.

– Jeg synes, det er sjovere end normal undervisning. For vi får lov at lave ting, siger 12-årige Iben.

– Det er sjovt og spændende. Vi lærer noget nyt om naturen og den verden, vi lever i, supplerer 13-årige Silan.

Pigerne fortæller, at de blandt andet har lært om, hvordan balloner pustes op, hvor meget vand vi bruger og om kloaksystem og batterier. De er begge enige i, at de meget gerne vil have besøg af bussen igen.

Skal vælge naturfag til

Explonauten er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Astra – Det Nationale Naturfagscenter i Danmark. Bussen kører ud på landevejene og besøger udvalgte kommuner. Med sig har den alt mulig spændende naturfagsudstyr som skolerne måske ikke selv har til rådighed.

– Vi ønsker at skærpe vores elevers interesse for naturfag, fordi der er stort behov for de kompetencer i samfundet. Samtidig vil vi gerne inspirere de særligt motiverede elever, der allerede er dygtige til naturfag. Explonauten giver børnene mulighed for at eksperimentere og prøve nogle nye ting af, siger Steen Liljegren, der er udviklingskonsulent i Center for Børn og Unge i Vallensbæk Kommune om baggrunden for samarbejdet.

I Vallensbæk vil en lærer blive uddannet i at kunne betjene bussens udstyr og undervise i det. Dermed vil alle skoler i Vallensbæk have mulighed for at booke bussen, når den i efteråret er klar til at tages officielt i brug.

Den naturfaglige bus henvender sig til børn i 4.-6.-klasse. Erfaringen er nemlig, at det er i den alder, at børnene vælger naturfag til eller fra, fortæller Nynne Afzelius, der er talentchef i Astra:

– Derfor vil vi gerne give børnene et indtryk af, hvad naturfag er og hvad det kan bruges til. Det er et fag, der har udviklet sig rigtig meget, og vi giver børnene mulighed for at eksperimentere, lave forsøg og være kreative.