Sæsonafslutning med masser af medaljer

Svømmerne fra Vallensbæk Svømmeklub sluttede sæsonen god af. Foto: Kasper Bennedsen

SPORT. Med i alt 26 guldmedaljer, seks sølvmedaljer og ni bronzemedaljer fik Vallensbæk Svømmeklub en god sæsonafslutning til Gentofte Sommerstævne

Af Mette Agner Clausen

Sæsonens sidste stævne for talentholdet fra Vallensbæk Svømmeklub var Gentofte Sommerstævne, som blev afholdt i sidste weekend.

Her skulle talent svømmerne kæmpe mod deres egne årgange på langbane.

Sean var igen dominerende i sine løb og vandt alle sine løb i denne weekend. Det samme formåede Sarah at gøre. Udover de flotte medaljer formåede Sarah om søndagen at svømme 500 fina point hjem i tre forskellige dicipliner, hvilket ikke blot gav Sarah hendes sølv delfin nål men opnåede den med sløjfe også. Anders, Valdemar & Oscar formåede ligeledes at vinde individuelle guldmedaljer. I holdkappen for drenge havde Vallensbæk også Frederik med, hvor han fik guld om søndagen og bronze om lørdagen.