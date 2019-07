Sagde op som restaurantchef: Nu serverer han milkshakes på stranden

Kåre Pedersen og kæresten Kamilia i deres nye foodtruck, Shakes & Lemonade.

VALLENSBÆK. Kåre Pedersen har længe drømt om at blive selvstændig. Nu har han endeligt taget springet

Af Robert Hendel

Der skulle ske noget nyt for Kåre Pedersen.

Derfor er jobbet som restaurantchef i Operaen skiftet ud med en tilværelse bag disken i foodtrucken Shakes & Lemonade, som han sammen med sin kæreste netop har åbnet ved Vallensbæk Strand.

– Jeg har længe drømt om at blive selvstændig, så nu prøver jeg det af med en foodtruck, siger Kåre Pedersen, der har fået mulighed at for at prøve drømmen af, da Strandparken som et forsøg har åbnet op for at stille en foodtruck op ved Tanghuse i Vallensbæk.

Det er tanken, at der kan være tre foodtrucks i området fra juli til og med oktober.

Ifølge Henrik Rasmussen, der er borgmester i Vallensbæk, kan forsøget bidrage med liv og aktivitet og være med til at få flere til at bruge Strandparken.

– Samtidig med at forsøget forhåbentlig lokker endnu flere gæster til og styrker kendskabet til området, støtter vi også de mindre erhvervsdrivende og deres mulighed for at drive forretning, siger Henrik Rasmussen om det nye tiltag.

Der er plads til i alt tre foodtrucks på området, hvor Shakes & Lemonade er den første til at byde ind med shakes, limonade og toasts sommeren over ved Vallensbæk Strand.

– Vi regner med at være her hver dag fra omkring klokken 10 til 16, men det kommer selvfølgelig an på vind og vejr, fortæller Kåre Pedersen, som også har lagt en plan for vintermånederne, hvor foodtrucken ikke står på stranden.

Her regner Kåre Pedersen med at kunne køre ud til events og fester.

Området ved Tanghuse skal binde havn, strand og by bedre sammen. Kano- og kajakklubben, sejlklubben og det nye, populære Stand Up Paddle holder til i området, hvor det nu er muligt at stille salgsvogne op.

Hvis du som erhvervsdrivende ønsker at holde med en foodtruck i Strandparken, skal du registrere dig hos Strandparken – enten via mail eller ved at møde op i Strandparkens administration i Ishøj.