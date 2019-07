DEBAT.

Af Emilie Sloth Formand for skolebestyrelsen

Jeg bliver virkelig bekymret, når nogle af de allermest engagerede og aktive forældre i Glostrup Skole siger, at kræfterne er ved at løbe ud, og at de ikke gider mere. Det er jo fra os forældre, skolen kan hente sit overskud – kræfter, energi, ideer til udvikling og opbakning.

Men jeg forstår det godt – ALT for godt. Jeg var lige efter beslutningen om den politiske aftale i slutningen af juni sekunder fra at kaste håndklædet i ringen. Ja, faktisk havde jeg besluttet mig. Jeg følte ikke, at jeg længere kunne retfærdiggøre over for mig selv og over for min familie, at jeg bruger så mange timer hver uge på noget, der ikke ser ud til at rykke noget som helst. En indsats, som samtidig ikke værdsættes af politikere og forvaltning.

Men da jeg stod og ville kaste håndklædet, var der 8 andre forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, der greb det og samlede det op til mig. Og der var forældre og lærere, der kontaktede mig og gav mig en fantastisk opbakning. Det viste mig, at der fortsat er et kæmpe ønske om og en vilje til at gøre noget godt for Glostrup Skole. Og hvor der er vilje, er der en vej.

Den vej, vi har fulgt i skolebestyrelsen, er brolagt med dialog og samarbejde. Og det skal den også blive ved med at være. Problemet har været, at vi har forsøgt med dialog og samarbejde i et system, som er ekstremt topstyret, og hvor man arbejder i siloer: Forvaltningen, politikerne og skolen, hvor det handler om ret og pligt i stedet for samarbejde. Disse siloer skal vi have brudt ned, så vi kan få sat et samarbejde med reel indflydelse i værk.

Opgiv ikke, men kæmp med – ikke imod.