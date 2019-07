Slut med røg udenfor

Står det til Brøndby Kommune, skal legepladser som denne være røgfri. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Nu bliver det også slut med rygning på legepladser og andre kommunale udearealer i Brøndby

Af Robert Hendel

Fra 1. oktober 2019 skal det være slut med at ryge på legepladser, idrætsanlæg og andre udendørsarealer, som er ejet af kommunen.

Det har kommunalbestyrelsen vedtaget på det seneste møde i byrådssalen den 19. juni.

I kommunalbestyrelsen har man tidligere vedtaget, at arbejdstiden skal være røgfri i Brøndby Kommune fra 1. oktober 2019. Nu gælder det ikke kun arbejdstiden, men også kommunens udearealer, heriblandt legepladser.

– Vi skal være gode rollemodeller og naturligvis skal der ikke ryges på områder, hvor især børn og unge færdes og mødes for at være sammen og bevæge sig,” siger borgmester Kent Max Magelund (S).

Samtidigt opfordrer han og den øvrige kommunalbestyrelse til, at skolebestyrelserne ser på initiativer, der får eleverne til at droppe cigaretterne. Kommunalbestyrelsen ser også, at skoler og uddannelsesinstitutioner laver tiltag, der har til formål at nedbringe antallet af rygere.

– Vi har et særligt ansvar som kommune for at skabe rammer, der gør det lettere at tilvælge en tobaks- og røgfri hverdag, siger Kent Max Magelund.

Der er tale om en henstilling om ikke at ryge på kommunale udearealer og ikke et rygeforbud, da det praktisk ikke kan opretholdes. Erfaringer fra lignende indsatser viser dog, at en henstilling har en effekt.

Brøndby Kommune har som mål i sin sundhedspolitik, at færre borgere skal være rygere. Kommunen er blandt andet aktiv i projektet ’Bliv en vinder uden tobak’, der har til formål at skabe en røgfri generation i 2030.