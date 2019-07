Sol og skygge

DEBAT.

Af Mogens Eliasen Egeskovvej 39 2665 Vallensbæk Strand

Jan Høgskilde svarer i et indlæg 2. juli på de bekymringer, beboerne i rækkehusbebyggelsen Egeskovvej har for at blive lagt i skygge af de bygninger, lokalplanen for Vallensbæk Byhave giver mulighed for at opføre.

Det vigtigste først. Han anfører, at han vil lytte til det høringssvar, som grundejerforeningen vil indsende. Det er positivt. Grundejerforeningen arbejder på et høringssvar, så her kun nogle bemærkninger til det Jan Høgskilde skriver.

Bebyggelsen nedtrappes, men der vil stadig være fire etager så tæt som cirka 15 meter fra de nærmeste rækkehuse.

Bebyggelsen udformes for mindst mulig skygge hos naboerne, men bygherrens skyggeberegninger er tydeligt manipulerede, hvad jeg gerne dokumenterer. Så lokalplanens konklusioner om skygge bygger altså på forkerte oplysninger fra bygherren.

Det er hensigten at lave en grøn skærm langs Vejlegårdsstien. Det er muligvis politikernes hensigt, men det står ikke i lokalplanen, og der er næppe plads med den bebyggelse lokalplanen anviser.

Det er lokalplanens ord, der er afgørende, og ikke hvad tidligere versioner af projektet indeholdt.

Vi dokumenterer gerne vores oplysninger og vi mødes gerne med Jan Høgskilde til en konstruktiv snak, så vi får en lokalplan, der ikke efterlades os i permanent eftermiddagsskygge.