Sol og skygge

DEBAT.

Af Jan Høgskilde (C) Formand for Teknik og Miljø, Vallensbæk Kommune

I Folkebladet inviterer Mogens Eliasen mig til at mødes med ham, idet, der er en række forhold han gerne vil dokumentere i forbindelse med lokalplanforslaget Vallensbæk Byhave. Først og fremmest er det nok nemmere at få et møde ved en invitation pr. telefon eller min kommunemail – avisen kommer jo kun en gang om ugen.

Naturligvis læser jeg alle høringssvar til en lokalplan, det manglede bare, og det vil jeg også gøre her. Ganske som lovet på informationsmødet har I naturligvis fået det lovede møde med kommunen, hvor borgmester, forvaltning og den pågældende udvikler deltog, og hvor jeg er helt sikker på, at I har beskrevet Jeres bekymringer. (Jeg kunne grundet sygdom ikke deltage).

Så min opfordring er nu, at I indsender jeres høringssvar, som både politikere og forvaltning naturligvis vil læse og vurdere.