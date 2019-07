Sol og skygge

DEBAT.

Af Jan Høgskilde (K) Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Nærværende læserbrev er et forsøg på at adressere de bekymringer, nogle borgere har om skygge fra den foreslåede bebyggelse i Lokalplan nr. 102, Vallensbæk Byhave på Egeskovvej.

Den nye bebyggelse i Vallensbæk Byhave er nedtrappet hen mod Vejlegårdsstien, så den giver mindst mulig skyggepåvirkning hos naboerne i den tid, hvor man gerne vil være i sin have. Det er endvidere hensigten, at det grønne område mellem Vejlegårdsstien og den nye bebyggelse bevares i et omfang, så der stadig er en grøn ’skærm’ mod Vejlegårdsstien. Vi lytter til borgernes høringssvar og tager deres input med videre, hvorfor jeg stærkt skal opfordre til, at man indleverer høringssvar. Det er den bedste måde at blive hørt på.

Dette læserbrev er et svar på læserbrevet ”efterlad os ikke i mørket”, som Folkebladet bragte i sidste uge, red.