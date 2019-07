Sprogskolen rykker ud i boligområde: Danskundervisning i lokale rammer

BRØNDBY. En gang om ugen danner et fælleshus rammen om danskundervisning for en gruppe beboere fra Brøndby Strand

Af Robert Hendel

Hver fjerde borger i Brøndby taler ikke dansk i hjemmet.

Derfor har Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter lavet et samarbejde med Brøndby Strand Projektet om at undervise beboere i dansk i et fælleshus i Brøndby Strand. Det er især beboere med børn, som er målgruppen for undervisningen.

– Hvis de voksne ikke taler dansk i hjemmet, er der en risiko for, at børnenes sproglige niveau halter efter. Det vil kunne mærkes på de lokale skoler, forklarer Dorthe Kirkegaard, der er uddannelseschef på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Formålet med at undervise i lokalområdet er, at det muligvis kan motivere nogle af områdets beboere, der ikke normalt ville gå på en sprogskole. Derfor er undervisningen i Brøndby Strand flyttet ind i fælleshuset Legestuen, som er et værested i boligområdet for forældre og deres børn.

– Vores erfaring er, at folk er topmotiverede for at lære dansk. De ved godt, at vejen til at klare sig godt er at kunne sproget. Dog kan der være barrierer, der gør, at man ikke får lært det, siger Dorthe Kirkegaard.

I Brøndby Strand bor der omkring 7.500 mennesker med over 80 forskellige nationaliteter. En af udfordringerne er ifølge Dorthe Kirkegaard, at det er svært at få børnene passet, mens de går på sprogskole. Den udfordring løser det nye tiltag, idet undervisningen foregår der, hvor forældrene allerede er.

– Vi sender en lærer ned en gang om ugen, mens der er legestue. På den måde kan vi nå en gruppe beboere, som vi ellers har svært ved at få fat på, fortæller Dorthe Kirkegaard.