Succesfuld håndboldskole

Håndboldskolen i Brøndby Håndbold Klub var igen en succes. Foto: Mia Larsen

SPORT. For 26. gang har der været børn i alderen 10-13 år på håndboldskole i Brøndby Håndboldbold Klub

Af Jesper Ernst Henriksen

Årets håndboldskole i Brøndby Håndbold Klub er vel overstået. Det blev fire intense dage, hvor de er blevet undervist i forskellige former, teknikker og begreber af håndbold.

– Børnene er alle dage mødt ind med frisk mod og når de om eftermiddagen skulle hjem igen har de været trætte. Børnene har været yderst nemme at arbejde sammen med.

Vores frivillige trænere og ungdomstrænere har instrueret børnene i håndbold, på en sådan måde at de har fået det helt ind under huden, fortæller Mia Larsen, der var ansvarlig for håndboldskolen.

To spillere blev præmieret. Den ene præmie, ugens højdepunkt skulle gå til et barn, som havde ydet en ekstra præstation og forståelse for håndbold. Det blev Malte Soltau.

Den anden præmie, ugens spiller, skulle gå til et barn som havde givet den max gas og havde knoklet. Det blev Gaia Guglielmino.