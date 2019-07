Svar: Nødvendig besparelse

DEBAT.

Af Robert Sørensen (EL) Kommunalbestyrelsesmedlem Formand for Børne- Skoleudvalget

Glostrup Kommune er ligesom landets andre kommuner underlagt en budgetlov som er vedtaget af folketinget. Det betyder at når udgifter eksempelvis eksploderer på det specialiseret børneområde samt på ældreområdet, så er vi i kommunalbestyrelsen forpligtet til at finde besparelser på andre områder. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i april en økonomisk handleplan med en række reduktioner på chefer, ledere, konsulenter og administration på samlet 12 mio. Herunder også besparelsen på to ledere på Glostrup Skole.

Administrationens udmøntning af besparelsen på Glostrup Skole har afventet den politiske aftale om Glostrup Skole, der blev besluttet på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni. Derfor har administrationen og skolelederen først nu truffet beslutning om ledelsesbesparelsen. Den ene lederstilling er sparet ved, at Glostrup skoles leder, Yasar Cakmak, fremadrettet også varetager afdelingsskoleledelsen af Vestervangskolen, og den anden stilling, som du skriver, ved en reduktion af en leder på Nordvangskolen. Her vil Glostrup skoles souschef, Michael Ingelhardt, fremadrettet varetage afdelingsskoleledelsen.

Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, og aldrig sjovt når kommunen bliver nødt til at sige farvel til en leder.