Svømmere kom hjem med guld

Svømmerne fra Glostrup og Brøndby kom hjem fra stævne med 24 medaljer. Foto: Thomas Lund

SPORT. Til et varmt stævne i Hillerød kom svømmerne fra Glostrup og Brøndby hjem med 24 medaljer - heraf hele 16 af guld

Af Jesper Ernst Henriksen

I weekenden d. 30. juni – 1. juli var VG17´s ældste elite svømmehold H1 – til Hillerød Langbane Cup 2019. VG17 er svømme startfælleskabet mellem Glostrup Svømmeklub og Vest Brøndby, hvor Årgangs-, Junior og Senior svømmere træner og konkurrere på elite niveau.

Mens solen skinnede fra en skyfri himmel udenfor, kæmpede de dygtige svømmere inde i den varme svømmehal. Junior og Senior svømmerne fik selskab af to årgangssvømmere fra H2.

– Hillerød Cup var et rigtig godt stævne, både for de der brugte det som sidste finpudsning til DM og for de som fik en god sæsonafslutning, siger cheftræner Thomas Lund.

De to årgangssvømmere s Mauritz og Anton kom begge hjem med medaljer. Anton vandt oveni købet hele stævnets årgangssvømmer præmie for flest FINA point (402 i 100m fri) i et individuelt løb.

Stine vandt ligeledes et gavekort som stævnets senior svømmer med flest FINA point (528 i 50m ryg) i individuelt løb.

De vandt medaljer

Det blev til en stor medaljehøst – 24 medaljer fordelt på følgende VG17 svømmere:

Anton Skov Grell guld i 50m og 100m fri, 200m medley, 50m fly og sølv i 100m fly.

Carl Magnus Krievs guld i 400m fri og sølv i 400m medley.

Casper Davidsen guld i 100m og 200m bryst og sølv i 50m bryst.

Lars Thor Sørensen guld i 50m ryg og 50m fly og sølv i 50m fri.

Emma Mikkelsen guld i 100m fly, 100m fri, 50m bryst og sølv i 50m fly og bronze i 50m ryg.

Emma Vega Thorsen bronze i 200m ryg og 50m fly

Mauritz Otzen guld i 200m bryst.

Stine Eskebo Nielsen guld i 50m fri, 50m og 200m ryg.