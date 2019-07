Tak for tilliden

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF) Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune og forhenværende medlem af Folketinget

Grundlovsdag 2019 vil bestemt ikke gå ind i Dansk Folkepartis historie som nogen glædelig begivenhed. Vi fik en øretæve af historiske dimensioner. For mit eget vedkommende betød det, at jeg må sige farvel til Folketinget. For første gang i Dansk Folkepartis historie fik vi kun valgt en repræsentant i Københavns Omegns Storkreds/Københavns Amtskreds, så selvom jeg avancerede en plads og blev nummer to i kredsen blev der altså ikke plads til mig i det nye Folketing.

Ikke desto mindre vil jeg benytte lejligheden til at takke de vælgere, der valgte at stemme personligt på mig til folketingsvalget og medvirkede til at jeg både i absolutte tal og forholdsmæssigt var det af vore medlemmer i folketingsgruppen, der havde den mindste tilbagegang i personlige stemmer. Det bekræfter mig i, at jeg trods alt har formået at gøre en positiv forskel i Folketinget og for vælgerne på Vestegnen!

Jeg er nu første stedfortræder for Pia Kjærsgaard og skulle Pia blive forhindret i at give møde i Folketinget træder jeg i hendes sted, ligesom jeg naturligvis vil fortsætte arbejdet i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.