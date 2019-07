To års fængsel for at svindle finansfirma

En 32-årig blive dømt i retten i Glostrup men ankede dommen. Foto: Københavns Vestegns Politi

BRØNDBY. En 32-årig mand fra Brøndby er idømt to års fængsel for at sælge falske fakturaer for 3,8 millioner kroner til et finansfirma. Han har dog anket dommen

Af Jesper Ernst Henriksen

En 32-årig ejer af et renoveringsfirma i Brøndby solgte 32 fakturaer for arbejde til i alt 5,5 millioner kroner, hans firma havde udført for en række virksomheder, til et finansfirma i København.

Finansfirmaet tjekkede, om nogen af de virksomheder, som skyldte renoveringsfirmaet penge, havde indsigelser mod gælden. Det havde de ikke, svarede de.

Derefter købte finansfirmaet den samlede gæld i fakturaerne for 3,8 millioner kroner og begyndte at opkræve pengene hos de skyldige virksomheder.

Men så kom indsigelserne – og det viste sig, at gælden slet ikke fandtes, renoveringsarbejderne var fup og fakturaerne falske, lød anklagen mod den 32-årige mand.

Torsdag den 13. juni sad den 32-årige ejer derfor anklaget for at have bedraget finansfirmaet ved at sælge dem falske fakturaer for 3,8 millioner kroner. Ifølge anklagen var det også den 32-årige selv, som via falske mailadresser til de fakturerede firmaer, bekræftede gælden, da finansfirmaet kontrollerede det.

– Det er en ret usædvanlig sag med en nøje planlagt stor økonomisk svindel om salg af komplet fiktive gældsposter, siger anklager Cecilie Kronborg, Københavns Vestegns Politi.

Retten i Glostrup idømte den 32-årige to års fængsel.

I straffen indgik desuden tyveri af tagmaterialer til over 30.000 kroner fra byggepladser.

Tiltalte ankede dommen