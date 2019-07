To basketdrenge på landsholdet

SPORT. To spillere fra Glostrup Basketball har været med på landsholdet

Af Jesper Ernst Henriksen

Det danske basketball U15 drenge landshold har været til den traditionsrige turnering, Copenhagen Invitational, der afholdes i Nordsjælland. Til turneringen var to af Glostrup Basketballs store talenter, Kristian Bak og Mathias Bjørn, udtaget. De skulle sammen med resten af landsholdet op imod andre nationer som Sverige, Norge, England, Belgien, Island og eksotiske Kenya.

Det er først fra U15 man starter med landsholdsbasket i Danmark, så det var også drengenes første kampe i den rød-hvide dragt. Det er en stor ting for alle spillere og drengene greb chancen for at vise sig frem for trænerne. Mathias var meget solid i begge ender af banen, bandt holdet sammen, mens Kristian viste sig frem i offensiven, hvor han var en af de mest scorende spillere for holdet.

De er begge med i bruttotruppen til det kommende U16 landshold, og skal i den kommende sæson sammen med holdkammeraterne fra Glostrup, prøver sig af i den landsdækkende U17 række.