Trækfærgen sad fast

To piger og en hund sad fast midt på Tueholm Sø. Foto: Presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. Trækfærgen over Tueholm Sø sad fast midt i overfarten med to piger og en hund ombord. Nu har kommunen indstillet færgefarten

Af Jesper Ernst Henriksen

Som vi beskrev i Folkebladet i sidste uge har Vallensbæk fået sin egen færgeoverfart på det smalleste sted på Tueholm Sø.

Torsdag eftermiddag tog to piger og en hund overfarten, men halvvejs over sad færgen fast. Det varme vejr og manglen på nedbør har betydet, at vandstanden i søen er faldet og der er vokset en sump af alger og snavs op. De to ting kombineret gjorde, at de to piger ikke kunne trække færgen i land. I cirka halvanden time sad de fast midt på søen. De ringede til sidst 1-1-2, og Østsjællands Beredskab kom til stedet med en gummibåd.

Inden da havde andre borgere dog fået halet færgen i land.

I dok

Vallensbæk Kommune har efter episoden valgt at stoppe al færgefart på søen.

– Som kommune er vi nye trækfærge-ejere, og derfor skal vi også lige lære, hvordan sådan en færge sejler bedst. Mens færgen er ude af drift, vil Vej & Park nu undersøge om man kan lave en sejlbane eller på anden måde gøre færgeoverfarten lettere, skriver kommunen på sin hjemmeside.

I mellemtiden må gæster i Vallensbæk Mose altså gå den lange vej rundt om søen, hvis man vil fra Vallensbæks trækæmpe, Lille Tilde, til Albertslunds kæmpe, Thomas på bjerget.

– Den slags skal selvfølgelig ikke ske igen. Trækfærgen er derfor i øjeblikket ude af drift. Vi har sat skilte op ved søen og spærret færgen af. Vi opdaterer jer selvfølgelig, når færgen er tilbage for fuld fart igen, skriver kommunen.

Da det er en trækfærge, er fuld fart dog afhængig af armkræfterne på passagererne.