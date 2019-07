Udbygningen er færdig: Nu er der også en vuggestue i Børnehuset Vesterled

Børnehuset Vesterled kan nu også tage imod vuggestuebørn. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Børnehuset Vesterled er nu færdigudbygget med to nye vuggestuegrupper. Den 17. juni kunne borgmesteren indvie den nybyggede institution

Af Robert Hendel

Der har i to år været gang i udbygningen af Børnehuset Vesterled i Brøndbyvester.

Nu er udvidelsen færdig, og det betyder, at institutionen i dag har plads til 24 vuggestuebørn, og 60 børnehavebørn.

I samme omgang har legepladsen i Børnehuset Vesterled fået en opgradering, så der blandt andet er mere plads.

Udvidelsen af børnehuset betyder, at alle daginstitutioner nu rummer både vuggestue- og børnehavebørn.

– Vesterled var den sidste daginstitution i Brøndby Kommune, som udelukkende modtog børnehavebørn. Men byens forældre efterspørger daginstitutioner, hvor deres børn kan gå fra vuggestuealderen og indtil skolestart, så de får et langt og sammenhængende børneliv, lød det blandt andet fra borgmester Kent Max Magelund (S) i forbindelse med indvielsen.

I Brøndbyvester forventer kommunen et øget børnetal som følge af en voksende bydel. Udvidelsen af børnehuset betyder, at børnehuset er sikret frem i tiden.

– Derfor er jeg glad for at kunne indvie Børnehuset Vesterled, der i moderne og energioptimerede omgivelser kan danne rammen om et godt, bredt og trygt fællesskab mellem børn, forældre og pædagoger, sagde Kent Max Magelund.