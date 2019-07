DEBAT.

Af Vicky Schumann Forældre, Glostrup Skole

Det er Glostrup Skole og Politikernes vision, at Glostrup Skole skal blive det naturlige førstevalg.

Med den nye politiske aftale for Glostrup Skole og den manglende lydhørhed – bliver visionen desværre kun en vision og ikke en realitet.

Grundpræmissen for at Glostrup Skole fortsat skal være én attraktiv skole for alle er alle vist enige i. Udgangspunktet for den politiske aftale er at sætte den overordnede retning og ramme for udvikling af Glostrup Skole. Men den politiske aftale tager ikke fat om roden og får bragt Glostrup Skole på ret kurs. Aftalen er uden ambitioner og konkrete tiltag for at løse de udfordringer, der præger skolen. Indholdet i aftalen minder alt andet lige om den måde Glostrup Skole er blevet styret på siden oprettelsen.

Politikerne giver udtryk for, at de gerne vil inddrage interessenter fra Glostrup Skole til at udfylde rammen og den videre udvikling af skolen – men vi føler vi løber panden mod muren.

Den måde politikerne forvalter inddragelse på er lig med ”vi hører hvad du siger, men vi har allerede bestemt os på forhånd”. At engagere sig og aktivt involvere sig i forbedringen af Glostrup Skole opleves desværre, som fuldstændig spild af tid.

Så kære Politikere – Udvis nu det ansvar I er valgt til at forvalte og lyt til dem som ved noget om Glostrup Skole. Lad os samarbejde om at gøre Glostrup Skole til en attraktiv skole i fællesskab.