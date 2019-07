VM-medaljer til slagkraftige kvinder

Winnie Søndergaard og Malika Qureshi fik begge sølvmedaljer til VM. Foto: Anne Kjøng

SPORT. Glostrup Karate Klub kom hjem fra verdensmesterskabet med to sølvmedaljer

Af Jesper Ernst Henriksen

Forrige weekend blev der i Hradec Kralowe, Tjekkiet, afholdt SKIF Verdensmesterskab i Shotokan Karate. Glostrup Karate Klub havde fire medlemmer udtaget til landsholdstruppen.

Sekunder fra guld

Få sekunder skilte Malika Qureshi fra guldet ved weekendens stilarts verdensmesterskaber i karate. Det afgørende finale point faldt umiddelbart i slutsignalet og blev afslutningen på en hård og udfordrende dag for den kun 15-årige Malika. I hendes kategori var der 60 landsholdspiger fra hele verden, og puljen måtte derfor afvikles på flere arealer. Efter syv kampe kunne Malika glad og stolt hænge sølvmedaljen om halsen og føje den til samlingen. Et godt forbillede for de unge i klubben og ikke mindst lillebror Adian på begynderholdet.

Markerede hårdt

EM-vinder og klubinstruktør Winnie Søndergaard kunne også indtage podiets 2. plads i kategorien Masters +35 år – en kategori, præget af hårdtslående kvinder, men Winnie formåede både at sætte sig i respekt og at score. En spændende finale, hvor begge gik meget tæt på og markerede hårdt, og hvor kun marginaler afgjorde udfaldet.

Et fornemt resultat for klubben, som i meget stor grad skyldes deres coach og kampinstruktør, Dennis Kjøng, der selv har mange DM, EM, internationale og japanske mesterskaber i bæltet og til dagligt er personlig coach for professionelle eliteudøvere, performere og forretningsfolk.

– Fælles for de to sølvmedaljetagere var, at flere af pigernes kampe blev afgjort på under 30 sekunder. Det var en fornøjelse, at både den mentale træning og de teknikker og trin, vi har trænet gennem det sidste år fungerede for pigerne, siger han.

Luqman Saleem, som vand guld ved EM i 2017, måtte se sig slået i de indledende kampe, og det samme måtte Tobias Mandrup Jensen.

DM i Glostrup

Samlet placerede Danmark sig som 4. bedste nation med 4 guld-, 7 sølv- og 8 bronzemedaljer. Japan lå som forventet som bedste nation med bl.a. 18 guldmedaljer.

Vore dages karate er opdelt i to kategorier, sportskarate og traditionel karate, som har hver sit regelsæt og formål. I sportskarate kan der scores op til 10 og 15 point i en kamp, mens den traditionelle karate afgøres med 1-2 scoringer (Shobu-ippon) og kommer tættere på det oprindelige formål – effektivt, hurtigt, kraftfuldt og 100% kontrolleret selvforsvar. Efter princippet én, – højst to chancer for at passivisere sin modstander. Det kræver fuld koncentration, stærk fysik og teknisk kunnen.

Det er den sidste form, som bliver dyrket i Glostrup Karate Klub og som de var til VM i.

– Vi foretrækker at træne vores medlemmer i den traditionelle del, fordi det er den realistiske karate I Sportskaraten er målet point og medaljer og ingen eller ringe kontakt, mens de i den traditionelle karate tillader tættere kontrolerede markeringer. Her lærer de at forsvare sig med alle karatens aspekter for personlig udvikling, – mentalt og fysisk. Den respektfulde, vedholdende, selvdisciplinerede og ikke voldelige adfærd. Man er ikke ophidset, men fokuseret, målrettet og effektiv, siger Walther Kjøng, formand for klubben.

Sportsdelen af de officielle danske karatemesterskaber blev afgjort tidligere på året i Holstebro, men søndag den 8. september afvikles DM i traditionel karate i Glostrup Idrætsanlæg med deltagelse af karateklubber fra hele landet. Her kan man nyde god karate og opleve den specielle stemning og ånd, der kendetegner et karate DM.