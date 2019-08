Bedre plads til de syge på vej

Rehabiliteringshus Dalvang er planmæssigt på vej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Ved siden af Ældrecenter Dalvangen er et nyt hus ved at skyde op. Her skal der være 24 pladser, der kan bruges som midlertidige pladser og til genoptræning

Af Jesper Ernst Henriksen

Kort før jul tog borgmester John Engelhardt det første spadestik til det nye Rehabiliteringshus Dalvang, der kommer til at ligge i forbindelse med Ældrecenter Dalvang. Tirsdag i sidste uge nåede byggeriet en stor milepæl, da der var rejsegilde. Det er planen, at pladserne kan indvies kort inde i det nye år.

Rehabiliteringshuset får i praksis to forskellige funktioner ligesom de nuværende midlertidige pladser. Dels bliver pladserne brugt som midlertidige pladser til borgere, der akut har brug for en plejehjemsplads, men hvor der ikke er nogen ledige.

Dels bliver pladserne brugt til borgere i alle aldre, der bliver udskrevet fra hospitalerne og skal genoptrænes af kommunen indtil de kan klare sig i deres eget hjem.

Ny teknologi

For borgerne bliver huset en stor opgradering af forholdene. I dag er de midlertidige pladser på flersengsstuer. Det nye hus skal indeholde i alt 20 stuer. Heraf er de 16 enkeltmandsstuer med eget bad og toilet, mens de sidste fire er dobbeltværelser. Her hænger to værelser sammen med mulighed for at lukke en dør mellem værelserne og de deler bad og toilet.

-Huset indrettes til at understøtte rehabiliteringen. Der er indtænkt forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Huset får døgnrytmelys, så lyset kan justeres alt efter tidspunkt på døgnet og borgernes behov. Huset bliver indrettet med særlige hæve-sænke toiletter, der sikrer et godt arbejdsmiljø. Der bliver også tænkt aktivitet ind i alle husets hjørner og kroge. Gangarealerne bliver indrettet, så de kan bruges til træning, og vi får et stort træningsrum og et gårdrum med både sanse- og træningsoplevelser, sagde Lisa Ward, formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget til rejsegildet.