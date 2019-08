Besøg en giftfri have

Lene Abro åbner sin have på lørdag og giver råd om at holde en giftfri have. Foto: Lene Abro

GLOSTRUP. Har du brug for inspiration til, hvordan du kan dyrke din have uden brug af gift, så er der gode råd på lørdag i en have i Ejby

Af Jesper Ernst Henriksen